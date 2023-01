I militari della stazione carabinieri forestale di Roccarainola, in seguito alla campagna controlli disposta dal gruppo carabinieri forestale di Napoli, hanno denunciato all’autorità giudiziaria competente due persone per il reato di danneggiamento nel comune di Visciano.

In qualità di proprietari di fondi agricoli, in zona sottoposta a vincolo idrogeologico nell’area sic-it8040017 denominata “Pietra Maula”, stavano effettuando, senza le previste autorizzazioni, lavori di sistemazione di strade interne al fondo agricolo, mediante l’utilizzo di mezzi meccanici, provocando in alcuni punti fenomeni di erosione e smottamento, per danni di un valore periziato di circa 2000,00 euro.

I controlli continueranno senza sosta nei prossimi giorni a tutela della collettività e dell’ambiente.