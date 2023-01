Il Napoli Futsal incontra il Ciampino Aniene. I partenopei provano a ritrovare il successo dinanzi al pubblico amico e fronteggiare l’unico punto raccolto con la L84 ed al PalaCarrara. Il. Napoli Futsal, forte del +7 in vetta alla classifica da un’Olimpus Roma penalizzata di 3 dal Tribunale Federale Nazionale, non vuole sbagliare venerdì alle 20.30 al Centro Sportivo Cercola. La squadra di Ibanes è dodicesima e nell’ultima apparizione ha patito proprio lo 0-2 dei Blues di D’Orto. Diretta su Futsal TV: Giovanni Losacco (Bari) e Andrea Antonio Basile (Torino) gli arbitri, al crono Fabrizio Andolfo (Ercolano).

Le dichiarazioni di coach Marìn

“Non siamo riusciti a recuperare il nostro passo già a Pistoia e soprattutto all’inizio di ogni tempo. Dobbiamo mantenere la calma e tenere il nostro livello offensivamente e difensivamente. Siamo quasi al completo, in settimana c’è stata tanta intensità e questo ti dà più sicurezza ma bisognerà mostrare tutto davanti al nostro pubblico. Sì, loro hanno qualche assenza ma non sarà semplice perché faranno la loro parte”. Calendario fitto. “Questo uno step importante per la stagione, dovremo giocare una buona gara e poi pensare alla sfida di coppa proprio con il team di Fratini”.

Le parole di Fortino

“Sappiamo che l’annata è lunga vero che è un momento un po’ complicato ma era anche impossibile mantenere una tale striscia positiva. Lavoriamo per invertire la rotta, siamo tranquilli dato che la forza è il gruppo e non il singolo. Chiaro che quando tutti sono disponibili il valore è maggiore. Io non gioco solo per far goal, lo ripeto sempre, voglio connettermi con i compagni e dare profondità e con l’impegno ritroverò le gioie di inizio stagione. In questo campionato non ci sono match facili, sarà una battaglia e noi dobbiamo regalare una vittoria ai tifosi”.