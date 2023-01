Gli step giusti per acquistare con oculatezza e intelligenza una moto usata

A beneficio di rivenditori e clienti c'è un servizio, messo a disposizione da For Dealer, che fornisce tutte le garanzie relative al perfetto stato di conservazione di una due ruote

Ultimamente il mercato della moto sta conquistando sempre più neofiti, che optano per le due ruote che risultano più comode soprattutto per spostarsi in città.

Una moto nuova ha comunque un costo importante e, proprio per questo motivo, il segmento delle moto usate è sempre più gettonato.

Una due ruote usata, se tenuta bene, non ha praticamente nulla da invidiare ad una nuova di zecca e naturalmente costa di meno.

Prima di completare l’acquisto è però opportuno sincerarsi delle reali condizioni della moto, per evitare una classica bidonata.

Il primo consiglio è di rivolgersi a concessionarie e rivenditori che trattano l’usato, piuttosto che a privati.

Il motivo è semplice: le concessionarie offrono molte più garanzie rispetto a un privato e possono fornire supporto anche per il disbrigo delle pratiche burocratiche.

Le concessionarie hanno tutto l’interesse a vendere un mezzo in perfetto stato, poiché la soddisfazione del cliente si trasformerà automaticamente in pubblicità positiva per l’azienda stessa.

I rivenditori hanno quindi la necessità di tutelarsi, mantenendo intatto il più possibile il margine nella vendita di una moto e instaurare un rapporto di fiducia con i clienti, offrendo loro servizi che giustificano il maggior prezzo rispetto all’acquisto tra privati.

I clienti, a loro volta, pretendono tutte le garanzie necessarie per avere la certezza che la moto anche se usata sia tenuta in ottimo stato.

A beneficio di rivenditori e clienti c’è un servizio, messo a disposizione da For Dealer, che fornisce tutte le garanzie relative al perfetto stato di conservazione di una due ruote.

For Dealer offre una garanzia legale moto per concessionari grazie ad un software dotato di un algoritmo proprietario, che certifica la perfetta tenuta della moto e di tutte le sue componenti.

A differenza dei privati, le concessionarie grazie al servizio fornito da For Dealer offrono la garanzia legale ma anche convenzionale di una moto, come ulteriore impegno di responsabilità da parte del rivenditore.

L’acquirente, come ulteriore forma di tutela, può comunque adottare altri sistemi per avere la certezza che sta facendo un acquisto intelligente.

Un buon consiglio è quello di informarsi sui prezzi di un determinato modello, così da avere una panoramica più completa sui costi dell’usato.

Inoltre è opportuno chiedere sui forum di settore se un determinato modello presenta problemi o difetti noti o frequenti.

Da valutare con attenzione anche i prezzi dei costi di ricambio di un modello specifico. Magari il prezzo di vendita è conveniente, ma bisogna poi fare i conti con i costi esorbitanti dei pezzi di ricambio.

Infine, consiglio sempre valido, è opportuno non fidarsi di prezzi eccessivamente bassi e fuori mercato.

In generale è sempre consigliabile fare un confronto tra i prezzi offerti dalle concessionarie, così da acquistare il modello desiderato al miglior rapporto qualità/prezzo.