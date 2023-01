Il Napoli Futsal pareggia a Cercola

Il Napoli Futsal pareggia al Centro Sportivo Cercola, non riesce ad avere ragione di un ostico e mai domo Ciampino Aniene. Finisce 4-4 con gli azzurri che continuano a detenere il primato a quota 39. Portuga apre i giochi in transizione dopo 4’59”. De Luca dall’altra parte spacca la porta ed impatta per l’1-1 e poi Borruto strappa, ara il campo e con un uno-due deposita in rete la sua prima realizzazione partenopea (2-1). La prima frazione sembra terminare nel migliore dei modi, a 15″ dal duplice fischio Diaz rende gelato il thè con il 2-2. Nella ripresa è immediato il rasoterra di Arillo, come il 3-3 di Pina. Ancora De Luca a calare il poker, è un goal di Arillo nella propria porta a sancire il definitivo 4-4. Nel finale con il portiere di movimento per Marìn è Mazzaglia ad ergersi protagonista ed a strozzare in gola l’urlo di gioia del pubblico di casa. Martedì alle 19 tra le mura amiche imperativo riprendere la marcia nell’esordio in coppa con il Pistoia.

Primo tempo

Una punizione imprecisa di Diaz ed un break di Perugino le prime emozioni del match. A 4’59” una sbavatura permette a Richar di andare via in transizione, palla per Portuga che prima si fa murare e poi ribadisce lo 0-1 in rete. Mateus strozza il mancino, ma è De Luca a scaricare in porta il passaggio di Fortino per l’1-1 a 7’39”. Ci vuole la scossa del Titi per ribaltare la contesa: Borruto ara il campo, Robocop gliela restituisce ed il Cobra appoggia dolcemente la sua prima realizzazione azzurra (2-1). Mazzaglia si oppone ad Arillo e Mancha, Pietrangelo deve uscire su Thorp. Due legni, quello di Borruto e quello di Richar. Si va negli spogliatoi con la parità del 2-2 in virtù della transizione di Pina che sul secondo palo imbecca Diaz a 15” dalla prima sirena.

Secondo tempo

Passa 1’39” della ripresa e la staffilata di Arillo batte l’estremo difensore ospite per il 3-2. Un caparbio Ciampino si affida al lavoro di Richar, assist vincente dall’altra parte per l’accorrente Pina che insacca il 3-3. Mazzaglia si supera sulla botta ravvicinata di Borruto, ma sul tiro ribattuto di Salas si avventa Max De Luca che sigla la sua doppietta ed il 4-3 ad 8’36”. Ancora Mazzaglia, questa volta su Rafinha. Ibanes si gioca la carta di Diaz power play, innanzitutto ci prova Portuga: è Thorp a sfuggire via in banda mancina e ad eludere la difesa, al centro Richar cerca l’assistenza e la scivolata di Arillo vale l’autogol del 4-4. Marìn così va di 5 vs 4 e proprio Arillo si vede negato il bis dal miracolo del portiere avversario, velocissimo anche sul tap-in di Rafinha. Negli ultimi secondi Pina rischia di metterla nella propria porta, ma uno stoico Ciampino Aniene resiste e al triplice fischio è 4-4.

Le parole di Marìn

“Volevamo essere pratici e risolutivi era una buona occasione ma continuiamo ad essere ansiosi. I vantaggi ci potevano dare tranquillità e così non è stato, dobbiamo essere più efficienti. Più positivi già da martedì in coppa”.

Tabellino

NAPOLI FUTSAL-CIAMPINO ANIENE 4-4 (2-2 p.t.)

NAPOLI FUTSAL: Pietrangelo, F. Perugino, Arillo, Mancha, Fortino, De Luca, Salas, Rafinha, Borruto, A.Perugino, Mateus, De Gennaro. All. Marìn

CIAMPINO ANIENE: Mazzaglia, Pina, Diaz, Richar, Portuga, Montagna, Thorp, Fanelli, Folco, Carmeni, Serpa, Mazza. All. Ibañes

MARCATORI: 4’59” p.t. Portuga (CA), 7’39” De Luca (N), 9’31” Borruto (N), 19’45” Diaz (CA), 1’39” s.t. Arillo (N), 2’03” Pina (CA), 8’36” De Luca (N), 16’51” aut. Arillo (CA)

AMMONITI: Richar (CA), Mateus (N). ARBITRI: Giovanni Losacco (Bari), Andrea Antonio Basile (Torino) CRONO: Fabrizio Andolfo (Ercolano).