Il Santa Maria pareggia contro il Cercola

Il Santa Maria pareggia nel big match contro il Cercola, Farriciello riprende il match a soli tre minuti dal termine. Al Piccolo la giornata termina con il risultato di 1-1. Mister Durazzo deve fare a meno di Formisano, Talia e la coppia De Caro – D’Oriano e schiera in campo: Inserra, Russo, Gargiulo, Fortunato, Apuzzo, Falanga, Longonbardi, Blasio, De Simone N., Tarallo e Farriciello.

La partita

Primi dieci minuti in cui si è giocato pochissimi per continui fischi dell’arbitro, prima occasione ospite al 18’ con Tarallo che per poco non sfiora il montante. Al 38′ è ancora il Santa Maria a sfiorare il vantaggio con Falanga che a tu per tu si fa rimontare dal difensore avversario e tira debole. Tra il 42’ e il 43’ Russo e Farriciello illudono i tifosi sammaritani presenti al Piccolo, prima il difensore che trova la respinta del portiere avversario e poi il bomber che servito da De Simone di testa colpisce la parte alta della traversa. Dopo cinque minuti di recupero l’arbitro manda le due squadre al riposo.

Nella seconda frazione il tecnico delle aquile inserisce Marasco, De Caro, D’Oriano e Vollero. Quando la partita sembra volgere al termine ci pensa Farriciello all’86′ a mettere le cose a posto, servito da Blasio, si libera in area e segna l’1-1. Nei minuti di recupero Vollero poteva addirittura regalare i tre punti alla capolista, servito da Farriciello la colpisce di striscio. Il Santa Maria la Carità resta prima a quattordici punti dalle inseguitrici.

Tabellino

18° Giornata Promozione Girone B: Cercola – Santa Maria la Carità 1-1

(Marcatori: 46’ Buonocore, 86’ Farriciello)

Santa Maria la Carità: Inserra, Russo, Gargiulo, Apuzzo, Fortunato, Longobardi, Blasio, Falanga, De Simone N., Tarallo, Farriciello; a Disposizione: Zeno, De Simone C., De Caro, D’oriano, Lombardo, Vollero, Iovino, Marasco. All. Giovanni Durazzo.

Cercola: Loffredo, Giacco, Riverso, Rivetti, Crispino, Ardimentoso, Petrazzuolo, Pastore, Buonocore, Gisonni, Giorgio, Odesco; a Disposizione: Galletta,Di Micco, Scarano, Sabatino, Ciotola, Vitale. All. Barra Giuseppe.

Arbitro: Nazzareno Pisano (Benevento). Assistenti: Giorgio Trebbi (Benevento), Francesco Coppola (Caserta). Sostituzioni: 45 ‘ Marasco per Vollero. Recupero: 5’pt, 5’st.