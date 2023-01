Spunta l’ipotesi Antonio Coppola per la leadership del costituendo polo civico di Castellammare di Stabia. Circola sempre con più insistenza, negli ambienti politici cittadini, l’indiscrezione di una discesa in campo del responsabile Asl Na 3 Sud per la campagna vaccinale anti – Covid.

Un nome importante, che potrebbe raccogliere adesioni da tutta l’area moderata e trovare sponde anche oltre la città stabiese, vista proprio l’attività svolta da Coppola in campo sanitario. Tutto è legato ovviamente alla decisione del Tar, chiamato nei prossimi giorni a decidere sul ricorso presentato dall’ex sindaco Gaetano Cimmino, in merito allo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni camorristiche.

Castellammare, Antonio Coppola verso la leadership del polo civico stabiese

Se i magistrati dovessero accogliere l’istanza di Cimmino, la città andrebbe infatti al voto già la prossima primavera. Nel caso contrario, invece, i commissari prefettizi potrebbero chiedere una proroga di 6 mesi, allungando i tempi del voto fino al 2024. Quello di Coppola tuttavia non è l’unico nome che circola per l’area civica. Restano infatti sul tavolo i nomi di Nino Di Maio (presidente di un’associazione a Castellamamre) e dell’imprenditore Alfonso Simeone.

Sono giornate di confronto politico anche nel centrosinistra, che attende il congresso del Partito Democratico dal quale uscirà la nuova linea anche in vista delle amministrative. In questo campo politico, il nome più gettonato per la candidatura a sindaco è quello di Loredana Strianese, ex assessore della giunta Bobbio avvicinatasi di recente al centrosinistra.

Un pezzo di Pd vicino alle posizioni della candidata alla segreteria nazionale Elly Schlein

A livello romano ci sarebbe invece un pezzo di Pd vicino alle posizioni della candidata alla segreteria nazionale Elly Schlein che ammiccherebbe a Luigi Riello, stabiese doc e magistrato di lungo corso. Proprio il congresso del Pd locale, che dovrà eleggere il futuro segretario dopo Peppe Giordano (che è stato assunto al Comune) sarà chiamato anche a delineare il quadro delle alleanze. L’obiettivo è quello di creare un campo largo, comprendente sia il Terzo Polo che il Movimento 5 Stelle.

Ma la strada resta ancora complicata. Nel centrodestra invece le attenzioni sono interamente proiettate alla sentenza del Tar, che potrebbe riabilitare il sindaco uscente Cimmino. Sembra invece tramontata l’ipotesi candidatura sindaco per Luigi Bobbio, che non avrebbe ricevuto il via libera da tutti i partiti della coalizione. Negli ultimi giorni è spuntata invece l’ipotesi Giovanni De Angelis, ex assessore proprio di Bobbio ed esponente di Fratelli d’Italia.