Notte di paura in via Gabriele D’Annunzio a Castellammare di Stabia, al rione “San Marco” dove è entrata in azione la gang dedita ai furti di automobili. Sono diversi i casi denunciati alle forze dell’ordine, che adesso hanno avviato un’inchiesta per risalire ai responsabili. Il primo colpo si è verificato all’interno di un parco privato. Qui i malviventi avrebbero forzato il cancello d’ingresso e, una volta dentro, sono riusciti a scappare a bordo di una Fiat Panda appartenente ad un residente della zona.

Castellammare, boom di furti d’auto: è allarme al rione “San Marco”

A facilitare la fuga è stato il telecomando situato all’interno dell’autovettura, che gli ha consentito di aprire il cancello elettronico del parco privato. Ma non è tutto. Passano pochi minuti e, sempre in via D’Annunzio, si verifica un altro colpo. I malviventi hanno preso di mira una Jeep Renegate parcheggiata nel viale. Questa volta però hanno trovato difficoltà a mettere in moto l’autovettura e l’accensione del sistema antifurto li ha convinti a scappare. Ieri mattina l’amara scoperta dei proprietari, che hanno denunciato il tutto alle forze dell’ordine.

Sul posto, per effettuare tutti i rilievi e gli accertamenti del caso, si sono recati i carabinieri del nucleo operativo stabiese, agli ordini del maggiore Carlo Venturini e del tenente Tommaso Errico. Nella zona ci sono almeno 4 telecamere di videosorveglianza, situate in prossimità dell’ufficio postale e degli istituti scolastici. Sono stati così acquisiti i filmati ripresi dalle telecamere, con l’auspicio che possano giungere elementi utili ai fini delle indagini. L’obiettivo è quello di dare un volto e un nome ai responsabili dei furti. Intanto tra i residenti di via D’Annunzio monta la paura.

Ad aggravare la situazione i ripetuti blackout all’impianto di illuminazione pubblica

Da qualche settimana infatti, quella che era considerata da sempre una delle zone tranquille di Castellammare, è diventata oggetto di vari episodi criminali. Prima dei furti della scorsa notte, infatti, in via D’Annunzio ci sono stati diversi episodi di scippi e finanche spaccio di stupefacenti. Ma ad aggravare la situazione, sono stati anche i ripetuti black – out all’impianto di illuminazione pubblica, che hanno tenuto l’arteria cittadina al buio per diverse notti.

Una emergenza, quest’ultima, che ha interessato appena pochi giorni fa anche la zona di via Rajola e altre strade del centro stabiese. Alla luce di questa nuova escalation di furti, che ha visto in settimana anche il colpo al cash and carry alimentare Ad Hoc (dove il bottino dei ladri è stato di 100mila euro circa dopo aver forzato la cassaforte), le forze dell’ordine hanno deciso di intensificare i controlli.