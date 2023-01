Sono state evacuate quattro famiglie residenti nella frazione collinare di “Aurano” a Gragnano, dopo la frana staccatasi dal costone e finita in strada nella notte tra venerdì e sabato. Ieri mattina, in seguito ad un sopralluogo effettuato dai vigili del fuoco (insieme ai tecnici del Comune) il sindaco Nello D’Auria ha firmato l’ordinanza di sgombero per motivi precauzionali, a causa del maltempo. Ed è stato proprio il primo cittadino a ricostruire le 24 ore difficili attraversate dai residenti delle zone collinari di Gragnano.

Gragnano, famiglie evacuate ad Aurano dopo la frana: “Ore interminabili di spavento”

Ad Aurano si è infatti sfiorata la tragedia, visto che la frana è caduta sulla strada che collega la frazione con il centro cittadino, a pochi metri dalle abitazioni. “Abbiamo lavorato tutto il giorno insieme alla polizia municipale – afferma – alla protezione civile e i dipendenti comunali per la sicurezza dei cittadini, per far sì che la nostra Gragnano non resti mai indietro”.

Firmata un’ordinanza urgente con interdizione e sgombero di alcune abitazioni, nonché il divieto di transito sia veicolare che pedonale a via Aurano/Castello. “Alle famiglie che sono state costrette a lasciare la propria unità abitativa – continua D’Auria – va la vicinanza di tutta l’amministrazione ma anche di tutta la città. Sono state ore interminabili e di spavento, ma abbiamo lavorato interrottamente coinvolgendo il Genio Civile e la Regione.

I residenti: “E’ stata una tragedia sfiorata”

Siamo convinti che usciremo più forti di prima e i lavori inizieranno il più presto possibile. Tutti siamo raccolti nella nostra fede, fortunatamente nulla è successo ai nostri cittadini”. La paura è stata tanta tra i residenti. “E’ stata una tragedia sfiorata – commenta una donna di Aurano – mio marito stava passando di là un attimo prima. Ha rischiato la vita. Purtroppo siamo rovinati, sicurezza zero quando perché piove non sappiamo come ritirarci. La valle dei mulini fa ancora più paura, la verità è che noi delle frazioni viviamo una situazione da terzo mondo”.