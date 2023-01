Meteo del 23 gennaio al Sud e in Campania: schiarite sempre più ampie. Queste le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di oggi. Nord: nuvolosità estesa e consistente con precipitazioni diffuse, inizialmente su triveneto ed Emilia-Romagna, che saranno nevose e anche abbondanti già dai 200 metri su quest’ultima, oltre gli 800 metri sulle altre aree. Nel corso della mattinata i fenomeni si estenderanno anche alle altre regioni con quota neve intorno ai 300-400 metri. In serata le nevicate saranno limitate ad alpi, prealpi e appennino emiliano mentre piogge più isolate continueranno ad interessare le pianure ad eccezione di quella friulana. Da non escludere la possibilità di qualche occasionale temporale sui litorali emiliano-romagnoli.

Meteo del 23 gennaio al Sud e in Campania: schiarite sempre più ampie

Centro e Sardegna: prima parte della giornata ancora caratterizzata dalla presenza nubi compatte su Abruzzo, Marche, Umbria e Toscana con nevicate anche abbondanti oltre i 300-400 metri. Fenomeni in esaurimento in mattinata sull’Abruzzo, dal pomeriggio altrove. Seguiranno parziali aperture. Nuvolosità irregolare sulle Lazio e Sardegna, a tratti più consistente quando sarà associata a locali rovesci e temporali più probabili sulle aree costiere. Sud e Sicilia: molte nubi su Molise occidentale, versante tirrenico peninsulare e Sicilia con rovesci o temporali sparsi, in attenuazione dalle ore serali e parziali rasserenamenti tra la Calabria e l’isola. Schiarite sempre più ampie e prevalente soleggiamento altrove.

Le temperature

Temperature: massime in diminuzione pianura piemontese e lombarda, Toscana, Umbria e alto Lazio; in generale aumento sul resto del paese. minime in rialzo al nord-est, Abruzzo, Marche meridionali e Sardegna. In calo su Sicilia e aree ioniche peninsulari; senza apprezzabili variazioni altrove.

Venti e mari

Venti: da moderati a forti settentrionali sulla Liguria. Moderati su Veneto, Emilia-Romagna e Marche con sensibili rinforzi sulle aree costiere e conseguenti mareggiate; meridionali sul resto del centro-sud peninsulare e sulla Sicilia. Deboli variabili sulle altre regioni con locali rinforzi da nord sulla Sargegna, tendenti a ruotare da est e a rinforzare sul resto del nord. Mari: agitati o temporaneamente molto agitati mare e canale di Sardegna e mar Adriatico, in attenuazione quest’ultimo. Molto mossi Ligure, nord tirreno, stretto di Sicilia e Ionio con moto ondoso in diminuzione ad eccezione del mar Ligure che sarà invece in intensificazione nella porzione occidentale. Mossi gli altri mari.