Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Toledo per una segnalazione di una rapina.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una donna la quale ha raccontato che, poco prima, mentre passeggiava nella medesima via, era stata spintonata alle spalle da due uomini che si erano poi dati alla fuga;

Successivamente una coppia le aveva fatto notare che i due le avevano sfilato lo smartphone dalle tasche del giubbotto.

Poco dopo, i Falchi della Squadra Mobile, grazie alle descrizioni fornite, hanno rintracciato i rapinatori in via Marina dove li hanno bloccati trovandoli in possesso del telefono.

Un 20enne algerino con precedenti di polizia, e un 24enne algerino, irregolare sul territorio nazionale, sono stati arrestati per rapina, mentre il cellulare è stato restituito alla proprietaria.