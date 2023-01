Per la Givova Scafati arriva Clevin Hannah. L’atleta di nazionalità statunitense e naturalizzato senegalese è stato messo sotto contratto fino al termine della stagione in corso. Hannah è un playmaker con grande esperienza, sia europea che internazionale, avendo militato tanto per la nazionale senegalese quanto nelle principali competizioni e campionati europei. Dotato di ottima lettura delle situazioni di gioco, ha una buona mano dall’arco dei 6,75 metri ed una grande capacità di mandare a canestro i propri compagni.

La storia di Clevin Hannah

Nato a Rochester, negli U. S. A., il 15 febbraio del 1987, è alto 178 cm per 71 kg di peso. Cresciuto cestisticamente tra il Paris Junior College ed il Chipola College, è con la maglia della squadra dell’università di Wichita State (nello stato del Kansas) ad affermarsi nella pallacanestro che conta (12 punti e 4,7 assist di media nella stagione 2009/2010).

La prima esperienza europea risale alla stagione 2010/2011, nel corso della quale ha militato nel massimo campionato rumeno con il Perla Harghitei Miercurea Ciuc (21,2 punti e 6,2 assist di media). L’anno successivo (2011/2012) ha giocato nel massimo campionato finlandese con la maglia del Kauhajoen Karhu (18,3 punti e 4,5 assist di media). Si è poi trasferito in Francia, giocando prima per l’ALM Evreux in seconda serie (16,8 punti e 5,3 assist di media) e poi per lo Sluc Nancy in ProA (10,3 punti e 4,3 assist di media). Si è quindi spostato quindi nella vicina Spagna (in massima serie) per indossare nel 2014/2015 la casacca della Joventut Badalona (10,2 punti e 2,4 assist di media) e nel 2015/2016 quella del Dominion Bilbao (12,3 punti e 3,5 assist di media in campionato; 12,4 punti e 3,6 assist di media in Eurocup).

Nel 2016/2017 si è accasato prima in Turchia nelle fila del Demir Insaat Buyukcekmece (9,5 punti e 4 assist di media in campionato; 10,2 punti e 3,7 punti in FIBA Europe Cup) e poi in Lituania nelle fila del Lietuvos Rytas Vilnius (8 punti e 3,7 assist di media in campionato; 6,2 punti e 3 assist in Eurocup).

Il rientro in Spagna

Dopo queste esperienze, è poi ritornato in Spagna, ove ha militato fino all’attualità per società di massima serie: nel 2017/2018 per l’Universidad Catolica de Murcia (12,8 punti e 4,2 assist di media in campionato; 12,2 punti e 4,4 assist di media in Champions League); nel 2018/2019 per Gran Canaria (11,6 punti e 4,5 assist di media in campionato; 9,3 punti e 3,7 assist di media in Eurolega); dal 2019 al 2022 per Andorra (ultimo anno: 12,2 punti e 3 assist di media in campionato; 11,6 punti e 3,7 assist di media in Eurocup, competizione nella quale è arrivato fino in semifinale); questa stagione ha iniziato infine il campionato con il Fuenlabrada (6,9 punti e 2,5 assist di media).

Ha indossato invece la maglia della nazionale senegalese a partire dal 2016, con cui ha conquistato, nel 2017, il bronzo ai campionati africani.

Dichiarazione del responsabile dell’area tecnica Enrico Longobardi

«L’acquisto di Hannah è per noi un’aggiunta di valore, non solo perché acquisiamo un altro trattatore di palla, ma anche perché ha la giusta dose di leadership, talento ed esperienza per aiutarci a raggiungere la salvezza. Siamo sempre molto attenti al mercato e a cosa ci succede intorno, l’abbiamo ampiamente dimostrato sia in passato che adesso: non lasceremo nulla al caso nella nostra corsa per il mantenimento della serie A e usufruiremo di tutte le armi a nostra disposizione per arrivare a fine anno con l’obiettivo in tasca».