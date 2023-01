Sedicesima vittoria consecutiva dell’AA&S Centro Ester sempre più dominatrice del campionato di serie D di basket. Un’affermazione che potrebbe passare inosservata se non si considerasse il fatto che è arrivata sul campo della diretta inseguitrice. L’Antoniana infatti aspettava questa gara per cercare di sgambettare il quintetto di coach Monteleone e invece ha potuto fare poco e niente al cospetto di un team che sta letteralmente dominando il girone.

Se si va dietro con la memoria al precampionato, ritornano alla mente anche i pronostici dei ben informati che collocavano proprio l’Antoniana in vetta alla potenziale hit-parade del girone. Fatto questo che non sminuisce il valore del quintetto di casa ma che in ogni caso esalta il gruppo del Centro Ester che ha guadagnato autostima e consapevolezza nei propri mezzi gara dopo gara, fino a meritare la posizione attualmente occupata.

Uno sguardo alle individualità. Sono tanti gli atleti che spiccano in questa serata magica. A cominciare dai 18 punti di Gianluca Tredici proseguendo con i 22 di Fiore e terminando con i 16 di Alaimo. Sfiorano la doppia cifra anche Guarino e Gaudino. Tutti hanno fatto la loro parte al di là del tabellino.

Mercoledì alle ore 21:00, l’AA&S Centro Ester incontrerà in casa l’Arzanese.

Tabellini

Antoniana 66 – AA&S Centro Ester 82

Parziali: 14/12; 19/20 (33-32); 16/26 (49-58) 17/24.

Antoniana: Amodio 2-Mandarino 14-Fiorillo 25-Salvatore 14-Orazzo 2-Malafronte – Coppola – Cascone – Somma -Giordano 5-Attianese 4. All.re : Festinese A. Ass.te Pappalardo E.

AA&S Centro Ester: Tredici 18 – Romano – Cozzolino – Fiore 22-Sannino – Guarino 9- Coppola- Monsurro’ 2-Gaudino 9- Alaimo 16-Conforto 4- Pecchia 2. All.Re Monteleone F. Ass.te Amoroso E.