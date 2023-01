Minaccia la moglie e i carabinieri gli trovano in casa droga e proiettili: è accaduto a Pollena Trocchia, 42enne in manette. “Era ubriaco e mi ha minacciato!”: è così che una 39enne di Cercola ha riassunto ai carabinieri della locale tenenza le ultime ore di ieri. Rientrato a casa ubriaco, avrebbe preteso che la donna acquistasse ancora altri alcolici.

Era ubriaco e mi ha minacciato!”: arrestato 42enne a Pollena Trocchia

Impaurita, la 39enne si è rifugiata con i figli in caserma, chiedendo aiuto ai militari.

Questi hanno raggiunto la loro abitazione e scoperto che in un casolare attiguo fossero nascosti 220 grammi di marijuana, tre piante di cannabis di circa un metro, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento delle dosi.

Sequestrati proiettili e droga

La chiave d’accesso era nelle disponibilità dell’uomo, un 42enne di Pollena Trocchia già noto alle forze dell’ordine. Sequestrati anche sei proiettili calibro 7,65, detenuti illegalmente. Finito in manette per detenzione di droga a fini di spaccio, il 42enne è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio.