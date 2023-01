Si rientra nel vivo della Serie C con la ripresa delle partite prevista per la fine di questa settimana. Con la conclusione della Coppa Campania, vinta da Intec Service SG Volley, per il Volley Napoli è tempo di focalizzarsi nuovamente sul campionato, mantenendo nel mirino l’obiettivo principale per le partecipanti: la promozione in Serie B2.

Il Volley Napoli mastica amaro dopo le ultime due sconfitte, ma è pronto a recuperare le forze e a preparare nel corso degli allenamenti di questa settimana la sfida casalinga di sabato contro Todis Volley. Le azzurre scenderanno in campo alle 18:00 alla palestra IC Don Giustino Russolillo plesso Torricelli a Pianura.

La società, dopo un vertice con le ragazze, ha chiarito l’obiettivo della stagione, rimarcando l’importanza di salire in Serie B2 e cercando di dare la carica giusta alle atlete dopo le ultime due sconfitte.

«Siamo delusi per non aver raggiunto quello che era un obiettivo stagionale. – queste le parole della Presidente Maria Schettini. – Bisogna però trasformare questa delusione in energia positiva perché l’obiettivo principale resta la promozione in B2. Ci aspettiamo dalle ragazze una reazione che ci consenta di riprendere il nostro cammino e che possa farci maturare come gruppo».

Un gruppo giovane che ha però conquistato 23 punti su 27 disponibili e che si prepara a ripartire proprio da questo per il girone di ritorno. Primo appuntamento sabato contro Todis Volley.