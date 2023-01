Stamattina gli agenti del Commissariato Secondigliano, personale dell’A.S.L. Napoli1 Centro-U.O.C. Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, personale dell’Ispettorato del Lavoro di Napoli, con il supporto della Polizia Locale del Comune di Napoli- U.O.

Secondigliano, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Secondigliano.

Nel corso dell’attività sono state identificate 12 persone, di cui 4 con precedenti di polizia, controllati 5 veicoli e contestate tre violazioni del Codice della Strada per occupazione abusiva di suolo pubblico, sosta in prossimità di un’intersezione e per sosta in doppia fila.

Inoltre, gli operatori hanno controllato un cantiere edile di via G. Pintor ed è stato denunciato l’affidatario dei lavori in quanto il ponteggio utilizzato per il rifacimento dello stabile non rispettava i requisiti di sicurezza e per aver violato gli obblighi della ditta affidataria dei lavori; pertanto è stato ordinato il divieto d’uso del ponteggio fino alla sua messa in sicurezza.

Ancora, gli agenti nel cantiere hanno riscontrato la presenza di un lavoratore non in regola e, per tal motivo, alla ditta datrice di lavoro è stata applicata la sospensione dell’attività fino alla regolarizzazione del lavoratore.