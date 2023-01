Da 12 anni i cittadini attendono di poter acquistare un loculo nel cimitero cittadino. Dopo anni di attese, e silenzi dalle precedenti amministrazioni, il Sindaco di Pompei Carmine Lo Sapio ha ottenuto l’autorizzazione della Soprintendenza per avviare i lavori per la realizzazione di 533 loculi e 105 ossari.

Il Sindaco Carmine Lo Sapio: “Non è stato facile riuscire a spuntarla: i vincoli sono tanti e i rigidi muri dei funzionari del Parco sono altissimi. La diplomazia ha portato ai risultati auspicati. In campagna elettorale ho anticipato che la mia Amministrazione avrebbe onorato la memoria dei defunti. Promessa mantenuta”.

A breve saranno pubblicati il bando di assegnazione ai richiedenti, che hanno già versato l’anticipo, e la gara d’appalto. Intanto, il cimitero è interessato, anche, dai lavori di restauro e di messa in sicurezza della chiesa madre – chiusa da più di un decennio per inagibilità.

RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA

Finalità e scelte progettuali

Indirizzi della progettazione

Il presente progetto mira, fondamentalmente, alla realizzazione di nuovi loculi ed ossari contestualmente alla riqualificazione delle parti comuni del civico Cimitero in continuità con la struttura attuale, sfruttando gli spazi ivi disponibili.

Le scelte progettuali effettuate, hanno cercato di rispettare il complesso edilizio esistente, dal punto di vista sia estetico che funzionale, migliorando alcuni dettagli e predisponendo la struttura ad un miglior utilizzo.

Le nuove strutture, sono state dislocate all’interno dell’area sacra sfruttando, al meglio, gli spazi liberi attualmente a disposizione nei 5 diversi ambiti cimiteriali individuati, allo scopo, in sede progettuale e che, a seconda della loro posizione, si distinguono in:

AMBITO 1 – Colonnato Nord;

AMBITO 2 – Piazzale fronte chiesa;

AMBITO 3 – Piazzale lato chiesa;

AMBITO 4 – Ingresso cimitero nuovo;

AMBITO 5 – Cimitero nuovo parete Ovest.

Nello specifico si prevede di realizzare:

n°533 loculi, di misure cm 225 x 70 x h 75

n°105 ossari, di misure cm 75 x 70 x h 75

Nel progettare, si è tenuto conto di mantenere lo stesso profilo prospettico in modo da mitigare l’impatto sullo skyline da parte dell’intervento.

I loculi avranno le caratteristiche occorrenti per tumulazione, e gli ossari verranno realizzati secondo i dettami normativi in materia e prodotti in stabilimenti di prefabbricazione in c.a.v. (cemento armato vibrofinito).

In tutte le soluzioni prospettate sono previste delle strutture di supporto da realizzare in opera in c.a. con i metodi tradizionali, in modo da garantire il fissaggio degli elementi prefabbricati precedentemente descritti.

La pavimentazione dei vialetti, ovvero per i percorsi interni, si prevede la realizzazione di un nuovo tappetino bituminoso, come configurato all’attualità.

Si prevede inoltre la implementazione dell’illuminazione esistente e la realizzazione degli impianti elettrici necessari a dare l’illuminazione ambientale e votiva dei 5 ambiti.

I sistemi di captazione e recapito delle acque meteoriche dalle coperture dei nuovi blocchi dei loculi, ancorché del blocco degli ossari posto prospicientemente la parete ad Ovest del cd. “Cimitero Nuovo”, saranno convogliati all’interno dell’esistente sistema fognario.

Tutti i loculi saranno conclusi con lastre di marmo bianco di Carrara.

Impianti tecnologici

Il presente progetto prevede la realizzazione di 533 loculi e 105 ossari, per ciascuno dei quali è prevista la predisposizione di n° 1 lampada votiva con tecnologia a led.

Sistemazione del verde

Si è previsto, altresì, ad integrazione, ancorché per un’opportuna razionalizzazione della distribuzione delle alberature all’interno dell’intero plesso, la piantumazione di circa 60 nuovi esemplari, del tipo Cupressus sempervirens pyramidalis.

L’assetto previsto in progetto peraltro, tende a identificare ed esaltare la presumibile monumentalità del luogo sacro.

Esse, infatti, sono state disposte lungo i viali, in modo tale da definire opportune quinte prospettiche, oltre che ad infittimento delle esistenti (si veda Elaborato G06).

ITER AMMINISTRATIVO

All’attualità per il progetto definitivo, approvato con determina dirigenziale R.G. n.1307 del 12/11/2021, sono stati acquisiti tutti i pareri/autorizzazioni di competenza (ASL, AUTORIZZAZIONE SISMICA, PARERE DEL PARCO ARCHEOLOGICO); a breve, nel rispetto delle prescrizioni date dal Parco archeologico, sarà approvato il progetto esecutivo e contestualmente sarà pubblicato un nuovo bando per l’assegnazione dei loculi non ancora assegnati a seguito delle rinunce dei cittadini che sono occorse negli ultimi anni.