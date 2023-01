Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Molino Salluzzo, hanno notato un’auto con a bordo due persone che, in cambio di denaro, hanno consegnato qualcosa ad un uomo che si è allontanato frettolosamente.

I poliziotti hanno raggiunto e fermato il veicolo in via Palermo trovando gli occupanti in possesso di 5 dosi con circa 7,75 grammi di marijuana e 330 euro.

Un 19enne e un 18enne napoletani, quest’ultimo con precedenti di polizia, sono stati arrestati per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.