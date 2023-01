A Santa Maria la Carità i carabinieri della stazione di Sant’Antonio Abate hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Pasquale D’Amora, 23enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

Santa Maria la Carità, marijuana in casa pronta per la vendita: arrestato 23enne

Durante un blitz antidroga, i militari hanno perquisito l’abitazione del giovane e lì hanno rinvenuto un involucro con all’interno marijuana e altre 57 dosi della stessa sostanza già pronte alla vendita.

Sequestrati droga ed altro materiale

La droga, per un peso complessivo di 110 grammi, è stata sequestrata insieme ad un bilancino di precisione e al materiale per il confezionamento dello stupefacente. L’arrestato è in attesa di giudizio.