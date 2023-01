“Storie di mafia: Matteo Messina Denaro, un mistero irrisolto”: appuntamento con Pino Maniaci

“Storie di mafia: Matteo Messina Denaro, un mistero irrisolto” è il titolo della trasmissione che andrà in onda oggi 24 gennaio 2023 alle ore 20 sulla pagina Facebook del giornalista Ernesto Manfredonia. Ospite della puntata Pino Maniaci, direttore dell’emittente televisiva siciliana TeleJato. Interverrà anche Francesco Ferrigno, cronista e caporedattore centrale de il Gazzettino vesuviano.

Maniaci, inserito da Reporter Senza Frontiere nell’elenco dei cento eroi mondiali dell’informazione, è salito alla ribalta delle cronache in queste settimane per due motivi. Il primo è che la sua emittente, TeleJato appunto, è tornata in onda sul canale 195 del digitale terrestre, grazie alle donazioni raccolte tramite il crowdfunding. Maniaci, infatti, nel maggio del 2022 aveva annuncio lo spegnimento degli storici impianti dell’emittente dopo 33 anni di attività.

Il taglio dei baffi dopo la cattura del boss

Il 16 gennaio 2023 poi, Pino Maniaci, da sempre in prima linea contro la mafia, si è tagliato i baffi in diretta televisiva e social, come aveva promesso di fare in caso di cattura del superboss Matteo Messina Denaro. Il video dell’accaduto è divenuto virale e lo stesso direttore, commosso, ha affermato di non averli tagliati per 50 anni. “Oggi è un giorno importante. – ha dichiarato Maniaci – È stato catturato l’ultimo latitante d’eccezione. Questa mattina è stato assicurato al grand hotel della patria galera il pezzo di m***a Matteo Messina Soldino“.