A Casalnuovo di Napoli, un anno fa circa, il progetto: “Una Città Che Dipinge”, cofinanziato dalla Regione Campania con fondi del Ministero del Lavoro per il Terzo Settore, ha dato la possibilità a tanti amici con il disturbo dello spettro autistico di seguire un laboratorio di pittura.

I lavori dei partecipanti, alla fine del percorso laboratoriale, sono stati inseriti all’interno di una mostra, come principali opere esposte e, successivamente, sono diventati pagine essenziali di un libro dal titolo: “Una città che dipinge. Quando le difficoltà comunicative possono creare arte”.

Ora è la volta di un’ulteriore novità messa in campo dall’associazione “Una Città Che…”: portare il colore BLU e l’autismo, su di un carro allegorico del Carnival in Casalnuovo: l’iniziativa carnevalesca che si svolgerà a febbraio di quest’anno.

“Chiederemo agli amici autistici che abbiamo incontrato durante le attività svolte di lasciarsi coinvolgere in questa nuova avventura: dipingere di blu alcuni elementi di un carro allegorico che sfilerà nel corso del nostro carnevale.

Panchine e palloncini in cartapesta dipinti di blu sfileranno assieme alle altre figure carnevalesche. Un modo, crediamo, per concludere il progetto nel modo giusto! Un progetto che ci ha dato la possibilità di conoscere persone straordinarie”, lo dichiara Giovanni Nappi coordinatore del progetto Una Città Che Dipinge.

Sabato 28 gennaio 2023 ci sarà la prima giornata di workshop: ai partecipanti toccherà dipingere di blu panchine e palloncini.

L’appuntamento con Carnival in Casalnuovo

Il Carnival in Casalnuovo è previsto da sabato 18 febbraio a martedì 21 febbraio 2023: quattro giornate con carri e sfilate in maschera.

La prima sfilata dà appuntamento ai cittadini casalnuovesi sabato 18 febbraio alle ore 17.00 in Piazza Municipio. I carri partiranno da Via Benevento e sfileranno per tutto in Corso Umberto I.