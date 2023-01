Al Comunale di Santa Maria la Carità arriva il San Vito Positano

Sabato 28 Gennaio alle ore 15.00 allo Stadio Comunale Santa Maria, andrà in scena il match tra il Santa Maria La Carità ed il San Vito Positano, la gara è valevole per la diciannovesima giornata del Campionato di Promozione, girone B. Il Santa Maria, dopo il pari al “Piccolo” di Cercola, agguantato nei minuti finali da una zuccata di Farriciello, vuole riprendere la sua corsa a suon di vittorie e cercherà di farlo tra le mura amiche spinta dal tifo sammaritano. All’andata, al “De Sica” di Montepertuso, la gara è terminata con il risultato di 1-3 in favore del Santa Maria la Carità, dopo l’iniziale svantaggio ad opera di Raia arrivò il pareggio con un’autorete, poi Farriciello con una doppietta mandò in archivio la gara.

Al Comunale arriva la formazione costiera che nell’ultimo turno si è imposta con il risultato di 3-0 sul Barano, le marcature sono state siglate tutte nella prima frazione di gioco: al 2′ Raia, al 6′ Vacca, al 40′ Mazzacane. Il miglior marcatore per la squadra giallorossa è Raia con 5 reti all’attivo. Il San Vito Positano è decimo in classifica con 21 punti frutto di 9 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte, con 23 gol segnati e 30 subiti. La formazione costiera arriva al Comunale in cerca di punti in ottica salvezza data la distanza di soli due punti dalla zona calda.

Il giorno della gara sarà possibile acquistare i biglietti d’ingresso presso la biglietteria dello Stadio dalle ore 13.30 alle ore 15.45 (salvo esaurimento biglietti). Il prezzo del tagliando è di € 5.00 sia per i locali che per gli ospiti, le donne e gli under 12 potranno accedere all’impianto gratuitamente. Il numero massimo di biglietti per gli ospiti sarà di 200.