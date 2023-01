Lo sviluppo delle penisole sorrentina e amalfitana e dei monti Lattari al centro della strategia del Gruppo di Azione Locale: nuova tappa a Vico Equense per il Gal Terra protetta, impegnato nel ciclo di eventi denominati “Opportunità per il territorio”. L’appuntamento vicano sarà l’occasione per portare sui territori la preparazione della nuova programmazione e per presentare i bandi già aperti e quelli in procinto di partire. I vertici del Gal sono impegnati in queste settimane in un tour per l’ascolto del territorio e per le previsioni del nuovo ciclo di programmazione 2023/2027.

Gal Terra protetta, sviluppo delle costiere e dei Lattari: appuntamento a Vico Equense il 26 gennaio 2023

L’evento si terrà alle ore 17 presso la sede della Pro Loco Monte Faito alla frazione “Moiano” in via R. Bosco, 495. Interverranno: Giuseppe Guida, presidente del Gal; Gennaro Fiume, coordinatore del Gal; Ciro Maffucci, assessore al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Vico Equense. Sono invitati a partecipare rappresentanti degli Enti locali, operatori economici e rappresentanti delle associazioni nonché i cittadini tutti.

Gal Terra Protetta

Il Gruppo di Azione Locale (Gal) Terra protetta è una società consortile a responsabilità limitata che opera dal 2016 e che si occupa della promozione dello sviluppo rurale e del turismo sostenibile nella zona della costiera amalfitana, della penisola sorrentina, dei monti Lattari e delle isole del Golfo di Napoli.

Il Gal Terra protetta incoraggia e sostiene i rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati a riflettere sulle potenzialità del territorio in una prospettiva di sostenibilità, attraverso l’elaborazione e l’attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo che comprendono elementi innovativi per il contesto locale e attività di creazione di reti.