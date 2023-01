Il Comune di Gragnano ha avviato il processo di redazione del Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums): nell’ambito del procedimento poche ore fa l’Ente ha pubblicato un questionario anonimo destinato ai cittadini. L’obiettivo è quello di raccogliere le opinioni dei residenti, commercianti, imprenditori, turisti che conoscono i bisogni di mobilità della propria città.

Gragnano, via alla redazione del Pums: ecco il questionario per i cittadini

Ciascuno potrà esprimere al meglio la propria opinione, il proprio punto di vista rispetto alle grandi questioni organizzative delle mobilità nella città di Gragnano. Il Pums, mette al centro della propria azione le persone e le loro esigenze di mobilità per studio, lavoro, acquisti, tempo libero. Per questo motivo serve raggiungere un elevato numero di persone in modo da comprendere le reali necessità della città di Gragnano.

“Vogliamo costruire uno strumento che tenga conto delle esigenze dei cittadini. – ha spiegato il sindaco Nello D’Auria – Il Pums è un piano strategico che nasce per soddisfare i bisogni di mobilità dell’intera città al fine di migliorare la qualità della vita. Per riuscire a tener conto delle esigenze di tutti: studenti che si muovono per raggiungere scuole e atenei, pendolari che viaggiano per lavoro, anziani che si spostano per visite mediche ed altro, abbiamo bisogno del vostro contributo.

“Opinioni e suggerimenti riguardo la mobilità”

Condividete con noi opinioni e suggerimenti riguardo la mobilità nelle strade di Gragnano rispondendo al questionario online. Alla fine della compilazione è possibile lasciare un ulteriore commento per eventuali aspetti non previsti dal modulo”.

Ecco il link per la compilazione, c’è tempo fino al 5 febbraio: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSaq5wvurL_50h3a1uel_jJarcUBE4dfH5Sac4UQaIlBHaAA/viewform.