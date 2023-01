Dopo il grande successo dell’evento “Lectura Dantis sotto le stelle” organizzato in ottobre presso il Teatro Gloria, l’Istituto Serao è pronto a presentare “La Notte Bianca dei L.E.S.: lontani ma vicini, per esserci tutti”. Tale iniziativa coinvolge tutti i Licei Economico – Sociali e si prefigge come scopo la promozione dei temi dell’economia, dell’educazione civica e finanziaria; tutto sarà poi animato dall’intera comunità scolastica, dalle ragazze e dai ragazzi, veri protagonisti di questa serata.

Tra contemporaneità e futuro

Per poter capire il mondo attuale e non farsi sopraffare dalla sua complessità servono contenuti, strumenti e metodologia di ricerca che provengono da diverse discipline che interagiscono per dare agli Studenti e alle Studentesse competenze spendibili nella loro vita presente e futura, nell’università e nel lavoro. È proprio per questo motivo che è possibile affermare che il Liceo Economico Sociale prepara ad affrontare in profondità i problemi attuali e le sfide del futuro, dalle risorse disponibili alle regole giuridiche della convivenza sociale, dal benessere individuale alla responsabilità delle scelte e alla questione dell’ambiente e del lavoro, attraverso l’intreccio di più materie che interagiscono secondo un approccio interdisciplinare. È proprio questo che l’evento, tra condivisione e partecipazione, vuole evidenziare attraverso mini-conferenze, esperienze e laboratori del “fare e realizzare” in uno spazio virtuale strutturato per garantire sicurezza e fruibilità del “vissuto” nel Liceo Economico Sociale del Matilde Serao. La Notte Bianca avrà luogo venerdì 19 novembre dalle ore 19,00 alle ore 21,30 e sarà possibile parteciparvi in streaming attraverso un link di collegamento, oppure seguirlo in diretta televisiva su TVA al canale 601 del digitale terrestre.

Il programma

Ore 19,00, dopo i saluti del Dirigente Scolastico Prof.ssa Luisa Patrizia Milo e l’apertura dei Lavori da parte della Prof.ssa Emilia Maria Rosaria Guadagni, ci sarà l’intervento di:

• Vincenzo Miele – Avvocato Foro di Nola delegato dalla camera penale di Nola per il progetto realizzato dalla UCPI (Unione camere penali italiane) in collaborazione con il MIUR;

• Antonio Gaita – Dirigente Scolastico del CPIA di Benevento;

• Viviana Cianciulli – Direttore Informa Press;

• Rosanna Di Lauro – Docente Liceo Matilde Serao-Volontaria Comunità di Sant’Egidio

ospiti dei nostri microfoni saranno anche alcune ex alunne del Liceo Matilde Serao:

• Mariarca Cozzolino ex studentessa del LES – laureata in Giurisprudenza;

• Giusy Fabbrocini ex studentessa del LES – laureata in Scienze Economiche;

• Ilaria Terracciano ex studentessa del LES – Pubblicista e laureanda in Scienze della Comunicazione;

seguiranno poi gli interventi di:

• Sansone Angela – Docente di Scienze Umane del LES “Matilde Serao”

• Maria Sorrentino – Docente Funzione Strumentale per l’Orientamento del Liceo Matilde Serao

Ore 20,15:

• Presentazione e avvio dei laboratori-Prof.ssa Emilia Maria Rosaria Guadagni

• “Io: imprenditore di me stesso” – laboratorio di Diritto ed Economia.

A cura di: Romano Maria Grazia Docente di diritto e Pacca Francesco Studente della classe IV A del LES

• “Io, tu, noi e il mondo” – laboratorio di Scienze Umane.

A cura di: Angela Sansone Docente di Scienze Umane e degli Studenti e delle Studentesse della classe V B del LES

• “Vogliamo un mondo green” – laboratorio di Matematica e Fisica.

A cura di: Anna Morra e Imma Fortunato Docenti di Matematica e Fisica e degli Studenti e delle Studentesse delle classi V A e V B del LES

• “Français, portes ouvertes dans le monde ” laboratorio di Lingua Francese

A cura di: Maria Novetti e Roberta Sodano Docenti di Francese e degli Studenti e delle Studentesse della classe V A del LES

• “I colori dell’acqua” – laboratorio di Scienze della Terra.

A cura di: Manna Michela Docente di Scienze della Terra e degli Studenti e delle Studentesse della Classe II A del LES.

Ore 21,00:

• Premiazione degli Alunni e delle Alunne delle scuole secondarie di 1° grado per il Concorso: “A scuola di cittadinanza – il punto di vista dei ragazzi e delle ragazze – 1^ edizione”

• Premiazione degli Studenti e delle Studentesse della scuola secondaria di 2° grado del Liceo Matilde Serao per il Concorso: “Per la cittadinanza attiva: la parola al popolo studentesco – 1^ edizione”

• Conclusioni Dirigente Scolastico Prof.ssa Luisa Patrizia Milo.