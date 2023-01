Due dispositivi detonanti collegati a cinque picole bombole del gas. Ecra questa la bomba artigianale in casa di un uomo arrestato a Napoli nel popolare quartiere Mercato.

I carabinieri della compagnia di Napoli-Stella, insieme alle aliquote di pronto intervento e al nucleo cinofili di Sarno, hanno messo le manette per detenzione di esplosivo ad Angelo Della Torre, 46 anni, gia’ noto alle forze dell’ordine.

Nella sua abitazione, in uno zaino nero, i militari hanno trovato l’ordigno artigianale ad alto potenziale.

La forma perfettamente studiata per alloggiare in una borsa (o in uno zaino), le dimensioni e il peso sufficienti a distruggere un camion. Durante la perquisizione rinvenuti anche 4 proiettili calibro 38 e sequestrato un impianto di video sorveglianza a circuito chiuso installato abusivamente lungo le pareti esterne della casa.

L’uomo e’ ora in attesa di giudizio mentre l’area e’ stata messa in sicurezza dagli artificieri. Durante le operazioni, in un’area condominiale, sono stati sequestrati a carico di ignoti 33 grammi di hashish