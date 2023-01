C’è anche il Comune di Sorrento nella “rete” di città che dal 3 al 5 maggio in Sardegna si riunirà nel “G20 delle spiagge”. Si tratta del summit di 26 Comuni balneari col maggior numero di presenze turistiche d’Italia. Una delegazione è in visita ad Arzachena per i sopralluoghi in vista della VI edizione dell’incontro nazionale.

Anche Sorrento nel “G20 delle spiagge”: dal 3 al 5 maggio in Sardegna

Le responsabili dell’organizzazione e del coordinamento scientifico, Adriana Miotto e Giorgia Teolato, hanno incontrato oggi la vicesindaca Cristina Usai e l’assessora al Turismo, Claudia Giagoni, per definire nei dettagli l’agenda dell’appuntamento. Intanto, i sindaci delle 26 località della rete G20 saranno impegnati a Roma il 2 febbraio prossimo per il “II Focus delle Città Balneari italiane – Proposta per lo Status di Città Balneare”.

Da soli i 26 Comuni attraggono 70 milioni di presenze turistiche

I Comuni della rete sono Alghero, Arzachena, Bellaria Igea Marina, Bibbona, Caorle, Castiglione della Pescaia, Cattolica, Cavallino Treporti, Cervia, Cesenatico, Chioggia, Comacchio, Forio, Grado, Grosseto, Ischia, Jesolo, Lignano Sabbiadoro, Orbetello, Riccione, Rosolina, San Michele al Tagliamento, San Vincenzo, Sorrento, Taormina, Viareggio, Vieste. Da soli attraggono 70 milioni di presenze turistiche, il 16% di quelle complessive registrate in Italia.