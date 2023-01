“La Penisola Sorrentina e il turismo del terzo millennio. Overtourism e sostenibilità” è il titolo del convegno in programma per venerdì 27 gennaio, alle ore 16.30 presso il Palazzo Municipale di Sorrento, in piazza Sant’Antonino 1.

Dopo i saluti di Massimo Coppola, sindaco di Sorrento, di Francesco Alfano, arcivescovo dell’Arcidiocesi Sorrento-Castellammare di Stabia e di Michele Guglielmo, presidente dell’associazione Aria Nuova, seguiranno gli interventi di Annunziata Berrino e Sergio Beraldo, docenti presso l’Università Federico II, di Gino Acampora, albergatore ed agente di viaggio e di don Salvatore Iaccarino, delegato diocesano.

L’incontro, moderato da Gianpiero Scarpati, inviato del Tg1, è promosso dall’associazione Aria Nuova e dall’Arcidiocesi di Sorrento-Castellammare di Stabia e patrocinato dai Comuni di Sorrento, Massa Lubrense, Sant’Agnello, Piano di Sorrento, Meta e Vico Equense, e dall’Università degli Studi di Napoli Federico II.

L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming sul sito web www.arianuovapianodisorrento.it e sulla pagina Facebook dell’associazione Aria Nuova.