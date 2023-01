Ieri sera gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Bruno Buozzi hanno notato due persone prive del casco protettivo a bordo di uno scooter il cui conducente, alla loro vista, ha invertito il senso di marcia per eludere il controllo.

Ne è nato un inseguimento durante il quale il guidatore ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale fino a quando, giunti in via Marghieri, sono stati bloccati; inoltre, il passeggero è stato trovato in possesso di una pistola “Glock” cal.9 con 11 cartucce e matricola abrasa ed altre 9 cartucce dello stesso calibro.

I poliziotti hanno accompagnato l’uomo presso gli uffici del Commissariato dove, poco dopo, è giunto il padre inveendo contro i poliziotti e danneggiando il cancello per l’accesso alla struttura; gli agenti, non senza difficoltà, lo hanno bloccato.

Un 17enne napoletano è stato arrestato per ricettazione e porto e detenzione di arma clandestina, mentre il padre è stato denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato.

Infine, ai due è stata contestata una violazione del Codice della Strada per mancanza del casco protettivo.