Presso il Comune di Gragnano è stato stipulato un contratto di comodato d’uso modale oneroso (dalla durata di 5 anni) tra l’Ente e la Sma Campania spa per l’uso di locali di proprietà comunale ubicati nell’ex carcere di Gragnano.

L’ex carcere di Gragnano sarà utilizzato da Sma Campania per il controllo dei boschi

Attraverso il comodato il Comune di Gragnano si è impegnato a fornire una idonea sede sul territorio comunale alla Sma Campania spa affinché quest’ultima possa svolgere costantemente attività di: controllo, monitoraggio, difesa e manutenzione del territorio boschivo e del relativo patrimonio forestale; di contrasto e lotta attiva agli incendi boschivi; di monitoraggio e cura del territorio in chiave di prevenzione ambientale dai rischi naturali.

In aggiunta ai compiti istituzionali, inoltre, la Sma Campani si è impegnata a mettere a disposizione del Comune di Gragnano una squadra composta da 5 unità per 60 giorni lavorativi all’anno, per lo svolgimento delle attività di manutenzione del verde comunale, nelle aree afferenti alle attrezzature scolastiche e ovunque vi siano esigenze sull’intero territorio comunale.

Rasatura e scerbatura delle aiuole e pulizia dei parchi

L’attività di manutenzione interessa, a titolo meramente esemplificativo, la rasatura e scerbatura delle aiuole, nonché la pulizia dei parchi e delle piazzette di proprietà comunale. Dette attività saranno oggetto di un apposito programma di interventi previamente concordato tra le due parti firmatarie.

“È bene evidenziare che la stipula del contratto – hanno fatto sapere dall’Ente – in oggetto è stata fortemente voluta dall’amministrazione di Gragnano, da sempre sensibile alle tematiche afferenti la tutela del verde pubblico, in quanto considerato patrimonio comune irrinunciabile per la salute, la qualità della vita della popolazione, nonché per il miglioramento della qualità ambientale e dell’offerta turistica del territorio”.