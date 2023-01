Napoli Futsal, secco 7-0 al Pistoia

Il Napoli Futsal torna al successo nell’esordio in Coppa Italia e davanti al proprio pubblico con un secco 7-0 contro il Pistoia.

Propositivo, come sempre, il collettivo di Fratini ed è un episodio a sbloccarla: una rimessa laterale, deviata, inganna Weber e Fortino ringrazia. Da lì è tutta in discesa per i partenopei: 3-0 nei primi 20’, nella ripresa il settebello con Mateus che sigilla il passaggio del turno. Il 14 febbraio contro la vincente di Sandro Abate-Città di Melilli, il sorteggio decreterà la società ospitante.

La partita

La prima occasione è per Bebetinho, Weber si oppone a Mateus e Perugino coglie il palo esterno che è premonitore di una serata positiva per il capitano azzurro. A 10’55” il vantaggio: rimessa che sorprende l’estremo difensore ex Cmb e permette a Robocop di fare 1-0. Reazione di Berti, ma prima Arillo si divora il bis. Lo stesso lavora con la sua fantasia il pallone, l’assist per Perugino vale proprio il 2-0. A 17’12” su tracciante di De Luca, Belloni la mette nella propria porta ed è 3-0 all’intervallo. Prima della sirena Borruto rischia di far venir giù Cercola: ubriaca tutta la difesa, non Weber ultimo baluardo.

La ripresa

Nella ripresa il bis del capitano, Salas ruba la sfera ad un distratto Bebetinho e gli regala il poker e la doppietta personale su un piatto d’argento. Gara in discesa, ci pensa Pietrangelo a preservare quanto acquisito con una doppia parata sfavillante sul capitano neroarancio e Berti. Fratini a metà seconda frazione col power play: nulla da fare, in goal Salas, Rafinha e Mateus. Nel finale spazio anche ad Andrea De Gennaro tra i pali.

Le parole di coach Marìn

“La squadra ha giocato bene, era importante sbloccarsi mentalmente. Da sottolineare che non abbiamo preso goal, dopo che in queste settimane c’è stata qualche amnesia. Questa competizione è un obiettivo e proveremo a portarla a casa”.

Tabellini

NAPOLI FUTSAL-NUOVA COMAUTO PISTOIA 7-0 (3-0 p.t.)

NAPOLI FUTSAL: Pietrangelo, Perugino, Arillo, Salas, Fortino, De Luca, Rafinha, Honorio, Borruto, De Simone, Mateus, De Gennaro. All. Marin

NUOVA COMAUTO PISTOIA: Weber, Berti, Bebetinho, Guina, Miani, Vasile, Degan, Javi Roni, Melani, Belloni, Ugas, Panattoni. All. Fratini

MARCATORI: p.t. 10’55” Fortino (N), 13’46” Perugino (N), 17’12” aut. Belloni (N), s.t. 1’13” Perugino (N), 12’31” Salas (N), 13’21” Rafinha (N), 19’43” Mateus (N). AMMONITI: Arillo (N), Guina (P), Perugino (N), Bebetinho (P), Degan (P), Ugas (P), Vasile (P). ARBITRI: Stefano Mestieri (Finale Emilia), Francesco Sgueglia (Finale Emilia) CRONO: Pasquale Crocifoglio (Napoli).