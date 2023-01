Niente calcio a Pagani per le prossime tre gare interne, che saranno giocate a porte chiuse e divieto ai tifosi della Paganese e della Casertana di seguire la squadra in trasferta per altrettante partite.

Il provvedimento è stato richiesto al Prefetto di Salerno dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive all’indomani della riunione dell’Osservatorio che ha esaminato i gravi fatti di violenza avvenuti domenica scorsa in occasione della gara Paganese – Casertana.

Per altri due tifosi della Casertana, invece, niente domiciliari. Lo ha deciso il giudice Alessandro De Santis del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che ha convalidato il fermo eseguito da Polizia di Stato e Carabinieri, revocando però i domiciliari e sostituendoli con l’obbligo di firma per tre volte a settimana nella caserma dei carabinieri. Per il giudice, i due tifosi della rossoblù, accusati di rissa, danneggiamento ed interruzione di pubblico servizio, si sarebbero difesi dell’aggressione dei supporter della Paganese.

Gli indagati sono accusati a vario titolo di possesso e lancio di oggetti contundenti e fumogeni, di resistenza a un pubblico ufficiale, rissa, devastazione. Alcuni, inoltre, avrebbero provocato l’incendio di un pullman di tifosi della Casertana che ha causato anche il danneggiamento di un edificio.