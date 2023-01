Pozzuoli, dimessa dall’ospedale, Angela Brandi, 24 anni, muore poche ore dopo

Angela Brandi, 24 anni, aveva copiosi versamenti di sangue dalle narici e mal di testa fortissimo già dalla mattina. Alle 15 di martedì 24 gennaio era stata accompagnata dal datore di lavoro e subito raggiunta dai familiari, così come raccolto nella denuncia dai Carabinieri, al Pronto Soccorso dell’ospedale Santa Maria delle Grazie. Dopo la visita otorinolaringoiatra la diagnosi: epistassi, fuoriuscita di sangue dal naso, venendo curata dallo specialista otorinolaringoiatra per varici al setto nasale.

Dopo la visita le dimissioni, ma Angela non stava bene

Quando è stata dimessa, secondo i parenti, comunque non stava bene. In serata, alle 20 un nuovo ricovero per lo stesso problema che era semmai peggiorato. A seguito di un forte colpo di tosse la giovane che era in compagnia della zia comincia a perdere copiosamente sangue dal naso e dalla bocca: Angela questa volta era quasi cianotica. Poco dopo, ancora sporca del tanto sangue perso, sopraggiunge la morte su un lettino del nosocomio flegreo

Aperta un inchiesta dai magistrati della VI sezione “Lavoro e Colpe Professionali”

Ecco perchè a cartella clinica è stata acquisita dai carabinieri della città flegrea, su disposizione dei magistrati della VI sezione “Lavoro e Colpe Professionali” (coordinata dal procuratore aggiunto Simona Di Monte) e non è escluso che gli inquirenti possano a breve disporre l’esami per fare luce sull’accaduto. Nelle prossime ore potrebbe essere disposta l’autopsia che potrebbe chiarire le cause del decesso ed evidenziare eventuali responsabilità.

Angela viveva con la famiglia a Licola, una frazione del comune di Giugliano.

Sui social campeggiano sue foto in pose sorridenti e solari, con centinaia di messaggi di cordoglio da parte di amici e conoscenti.

Inchiesta interna anche da parte dell’Asl NA 2 Nord

A dare impulso all’inchiesta non è stata, come spesso avviene, una denuncia dei familiari ma la stessa dirigenza dell’ospedale, che ha allertato i militari, mentre l’Asl Napoli 2 Nord ha attivato “le opportune e doverose verifiche interne” sulla vicenda.

La direzione generale dell’ospedale, in un comunicato, ha espresso cordoglio ai familiari. Nel comunicato si legge che la donna era ricorsa nel pomeriggio alle cure del pronto soccorso dell’ospedale di Pozzuoli per essere poi successivamente dimessa. “In serata – spiega Mario Iervolino, direttore generale del Santa Maria delle Grazie – la giovane, colta da malore presso il proprio domicilio, è stata riportata in Pronto Soccorso dove è giunta in arresto cardiaco e non è stato possibile scongiurare il decesso”.

L’ospedale flegreo ha poi sottolineato che si è data pronta ed immediata collaborazione all’Autorità Giudiziaria consegnando l’intera documentazione clinica richiesta e si confida negli accertamenti disposti dalla stessa per accertare le cause ed eventuali responsabilità.

“Morta a 24 anni per colpa dei medici”. I familiari accusano l’ospedale

I familiari della giovane hanno riferito che Angela aveva più volte accusato forti dolori al petto, anche in presenza dei medici e accusano i sanitari della morte della propria cara: “Se fossero stati più scrupolosi si sarebbe salvata”.

Sconvolto anche l’attore e regista Mimmo Manfredi zio della vittima e tra i primi a raggiungere il Santa Maria delle Grazie a Pozzuoli, che ha dichiarato: “Ho visto scene allucinanti, lei stesa in uno stanzino e ricoperta di sangue. Faccio difficoltà a credere che una ragazza rimandata a casa per una varice al naso possa poi morire dopo quattro ore”.