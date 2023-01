Come ogni anno Amadeus non sarà il solo a scendere la celebre scalinata: artisti, tanti ospiti ma soprattutto le quattro donne che affiancheranno il conduttore nelle cinque serate all’insegna della musica.

Chiara Ferragni aprirà e chiuderà il Festival

Prima fra tutti con il suo approdo in tv l’influencer italiana che di presentazioni ne ha davvero poco bisogno: Chiara Ferragni salirà sul palco dell’ariston in occasione della serata di apertura e di chiusura del festival.

Fra tutte è sicuramente la presenza più attesa: come il vecchio e il nuovo che si incontrano, la speranza è quella che Chiara possa riuscire a “trascinare” i suoi 28,4 milioni di followers davanti alla televisione come si faceva un tempo senza internet, social o smartphone.

A seguirla sono in numero maggiore i giovani e i giovanissimi che la sosterranno in questa avventura per lei tutta nuova in una sorta di missione che è quella di svecchiare la televisione e presentarla, almeno per i giorni del festival, come un mezzo attuale e al passo con la realtà.

Le aspettative nei suoi confronti sono altissime dato il suo costante impegno nel sociale, Chiara Ferragni ha infatti dato prova di non occuparsi affatto soltanto di ‘fashion’: pensiamo all’incontro con la senatrice Liliana Segre, la raccolta fondi in favore del San Raffaele durante i primi mesi della pandemia, e da ultimo la donazione dell’interno compenso per lo stesso festival a D.I.RE, associazione impegnata contro la violenza sulle donne.

Speriamo, quindi, che Chiara, con un ruolo di spicco e del tutto diverso da quello delle altre sue colleghe non deluda i suoi milioni di seguaci poiché sul palco dell’ariston la gaffe è sempre dietro l’angolo.

Alla giornlista Francesca Fagnani la seconda serata

Da seconda Francesca Fagnani giornalista e conduttrice di Belve, programma televisivo in cui la donna si confronta e intervista personaggi dello spettacolo.

Sicuramente la più avvezza e abituata alla telecamera, alle luci, al palco e a tutto ciò che gira attorno alla televisione anche se la maggior parte di chi l’ha “solcato” è d’accordo con il dire che il palco di Sanremo sia “tutta un’altra storia”.

Terza serata, un inno alla Libertà con Paola Egonu

Da terza Paola Egonu pallavolista italiana del VakifBank, squadra turca, non nuova al palcoscenico poiché già co conduttrice di una puntata de “Le Iene” in cui il suo monologo e il suo messaggio sono arrivati forte e chiaro: “non voglio etichette”.

Un grido che scaccia tutte quelle parole come ‘gay, di colore, nigeriana, italiana, pansessuale, omosessuale’ e inneggia alla libertà. Che questa sia l’occasione affinché tematiche del genere vengano presentate e trattate anche dalla tv di stato per arrivare all’orecchio di chi le percepisce ancora come tabù.

La serata delle cover sarà di Chiara Francini

In ultimo Chiara Francini, attrice, conduttrice e scrittrice italiana: fiorentina purosangue la contraddistinguono la sua spiccata ironia e sagacia; non nuova alla televisione, né al ruolo che avrà a Sanremo poiché già ricoperto in passato in svariati programmi come Colorado, MTV Awards Italia e Domenica In. Da ultimo invece, ha partecipato come giudice nel programma Drag Race Italia.

Non ci resta, quindi, che attivare il countdown ed aspettare di vedere come Amadeus e le quattro co-conduttrici renderanno giustizia a questa 73esima edizione del festival.

Simona De Angelis