Archiviata la situazione Coppa Campania, il Consorzio Volley Napoli riparte con grande motivazione per il girone di ritorno. Le azzurre dopo un summit con la società hanno raccolto le idee per proiettarsi sul campionato con determinazione, convinzione e soprattutto unite per raggiungere un obiettivo comune: salire in serie B2.

La rivale diretta della società azzurra resta Intec Service SG Volley, formazione che, dopo il testa a testa durato tutto il girone d’andata, si è imposta nell’ultima sfida del 7 gennaio per 3-1. Ad oggi la classifica di Serie C campana per quanto riguarda il Girone A vede la squadra di San Giorgio del Sannio prima a 26 punti e la formazione allenata da Alessandro Maione a quota 23. Alle loro spalle Volley World Napoli a 19 e ASD Polisportiva Paestum a 18.

Questo weekend il campionato regionale di Serie C femminile riparte con il girone di ritorno e il Consorzio Volley Napoli attende in casa alla Russolillo di Pianura Todis Volley sabato 28 gennaio alle ore 18:00. Per Inter Service SG Volley, invece, la sfida sarà in trasferta proprio contro la Volley World terza classificata.

Con gli occhi puntati sui risultati dell’avversarie, le partenopee scendono in campo per conquistare subito i tre punti e per rimettersi in carreggiata, dimostrando la qualità e la forza della squadra. L’obiettivo del Consorzio Volley Napoli non è mai stato messo in secondo piano: il club ha chiarito fin dal principio l’esigenza di raggiungere il campionato di Serie B2. Con 23 punti su 27 conquistati, si riparte da questo traguardo per continuare al meglio la stagione. Le ragazze allenate da Alessandro Maione sono pronte a restituire ai propri tifosi la gioia del primo posto in classifica.