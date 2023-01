Lo hanno aspettato sotto casa e lo hanno colpito con dieci colpi di pistola. E’ morto così un 33enne, Rocco Tomaselli, ucciso in serata a Napoli, nella zona delle cosiddette “case nuove” il complesso di edilizia tra via Marina e la stazione centrale di Napoli.

L’agguato, di chiara matrice camorristica, secondo quanto si è appreso, è scattato in via Santa Maria delle Grazie a Loreto intorno alle 20 di ieri sera 26 gennaio 2023. Non si esclude che a sparare siano state due persone e non un killer solitario.

Sull’accaduto sono in corso indagini da parte della Polizia di Stato, con gli uomini della Squadra Mobile guidati dal dirigente Alfredo Fabbrocini; sul posto per i rilievi è intervenuta anche la Scientifica.

Rocco Tommaselli era ritenuto vicino al clan Mazzarella, è stato lasciato in fin di vita davanti all’ospedale Vecchio Pellegrini, a Napoli.