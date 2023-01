Domani – sabato 28 gennaio – alle ore 10, presso Villa Battista (Corso Resina, 326 – Ercolano – Napoli), inaugurazione del nuovo Polo Universitario UNIPOC, con la conferenza: “Territorio, Università e servizi – Un patto educativo per tutti e di tutti”, organizzata dall’ Università Popolare Cattolica in collaborazione con la Fondazione Teseo.

Dopo il taglio del nastro e l’ inaugurazione della nuova sede di Università Popolare Cattolica, con la benedizione delle aule, aprirà i lavori il Presidente UNIPOC, Professor Ernesto Panaro,con l’intervento, per i saluti istituzionali, dell’On. Fulvio Frezza.

Tra i relatori il Colonnello della Croce rossa italiana, Ercole Fragasso, Capo dell’Ufficio di diretta collaborazione dell’Ispettore Nazionale del Corpo, con una relazione su: “Il Corpo Militare della Croce Rossa Italiana ieri, oggi e domani, storie e prospettive”, di seguito l’Architetto Claudio Teseo, Presidente della Fondazione Teseo, traccerà il confronto “tra teoria, pratiche educative e scelte territoriali”; successivamente la professoressa Simona Governatori, Direttore delle attività didattiche Unipoc, illustrerà l’offerta didattica dell’Università Popolare Cattolica, modalità di accesso, sbocchi professionali, mentre il Professor Vincenzo Antonio Orefice, Direttore didattico Unipoc interverrà per il Corso di Alta Formazione in Mediazione Familiare, e la professoressa Flora Sazio presenterà il Corso di Alta Formazione in Stilista di moda sartoriale.

“La nostra istituzione mira a promuovere la cultura dell’apprendimento permanente attraverso il coinvolgimento attivo di tutti i membri della comunità nello sviluppo di una strategia coerente per l’attuazione del concetto e della pratica dell’ “apprendimento per tutta la vita”, dice il professore Ernesto Panaro, presidente dell’Università Popolare Cattolica. “Questa strategia rappresenta il fattore di successo per la transizione della società italiana verso un’era della conoscenza. In questo contesto, l’Unipoc non è più un mero aspetto del sistema di istruzione e formazione, ma è un cardine, una base fondamentale per i percorsi futuri. Conseguentemente a questa filosofia, intendiamo incanalare tutta la nostra attività verso la creazione di un’alternativa praticabile nello sviluppo di una comunità di apprendimento permanente”.

“La Fondazione Teseo è uno dei maggiori Enti sostenitori delle iniziative dell’Università Popolare Cattolica”, dichiara Claudio Teseo, presidente della Fondazione. “Lapartnership con UNIPOC, quale Ente di Ricerca e Sviluppo, ci impegna nella progettazione di nuove metodologie didattiche, strumenti pedagogici innovativi per far emergere le abilità e i talenti naturali delle persone che vi prendono parte, finalizzato a divenire uno strumento di guida per aiutare i giovani a entrare o rientrare nel mercato del lavoro, coltivando vocazioni, interessi e attitudini”.

L’Università Popolare Cattolica (UNIPOC) è attiva nel campo educativo e sociale, istituita allo scopo di promuovere, sviluppare e attuare i principi del programma di studio permanente, l’istruzione non formale, nell’ambito del miglioramento delle competenze sociali e professionali, realizza d’intesa e/o in partenariato con istituti e università italiane e straniere, corsi per l’organizzazione di attività di formazione professionale, culturale, di alta formazione, corsi universitari, attività didattiche e di ricerca.

La Fondazione TESEO opera nel campo dell’orientamento e della formazione professionale, con l’obiettivo principale di operare come veicolo di incanalamento tra la domanda e l’offerta del mercato del lavoro. Le sue attività principali si concentrano sulla formazione professionale e continua, l’educazione degli adulti e l’orientamento dei giovani, crea programmi di educazione non formale per professionisti, organizza la formazione, prepara e attua progetti nazionali e comunitari nell’ambito della crescita del benessere sociale e partecipa attivamente al processo di creazione di una società civile basata sulla conoscenza, sia direttamente sia organizzando o favorendo riunioni, convegni, seminari, sia concedendo eventuali sovvenzioni, premi e borse di studio.