Un fulmine a ciel sereno? Chi può dirlo. La notizia inattesa è che l’allenatore della Juve Stabia, mister Leonardo Colucci, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla guida tecnica dei gialloblu‘.

Questo il comunicato della società stabiese: “La S.S. Juve Stabia comunica che il tecnico Leonardo Colucci ha presentato, in data odierna, le sue dimissioni da allenatore della prima squadra per motivi personali. Insieme al tecnico, ha rassegnato le dimissioni anche il collaboratore Giuseppe Montanaro”.

Nel comunicato la società poi ringrazia il tecnico e il collaboratore per il lavoro svolto con le vespe. Mister Colucci lascia infatti la Juve Stabia al quinto posto in zona play off in un campionato all’insegna dell’equilibrio, dove solo Catanzaro e Crotone la stanno facendo da padrone. Nelle ultime due giornate la Juve Stabia ha perso contro Monterosi Tuscia e Monopoli, non cogliendo ancora un successo nel 2023 e palesando lacune nei vari reparti, in special modo in attacco.

Nel frattempo il calcio mercato invernale si sta per concludere, con il 31 gennaio ultimo giorno di trattative. In uscita dalla Juve Stabia ci sono stati i portieri Sarri e Maresca, il difensore Tonucci, il centrocampista Erradi e punta Della Pietra. In lista di uscita, secondo i rumors, anche gli attaccanti Santos e Della Pietra.

I tifosi attendono degli innesti per rinforzare la squadra anche in termini numerici. Il ds Di Bari è al lavoro per tale scopo ed ora però la priorità sarà scegliere un nuovo allenatore per la prima squadra. Chi sarà il prescelto? Si potrebbe pensare ad una soluzione interno con la promozione di Pasquale Luiso, ora allenatore della Primavera?

In questa nuova situazione la Juve Stabia sarà impegnata in trasferta domenica contro la Viterbese e mercoledì sera in casa contro il forte Crotone, alla ricerca di un successo per rilanciarsi.

Domenico Ferraro