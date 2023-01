“Se si stabilisce che chi lavora al nord, sia esso un insegnante come un medico, guadagna di più, si crea un incentivo alla migrazione ed è quello che non serve all’Italia il cui problema è invece ridurre i divari”. Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a Tg4 ‘Diario del Giorno’ in onda su Rete4, in merito all’ipotesi di differenziare gli stipendi degli insegnanti a seconda se si lavora al nord o al sud.

Manfredi ha sottolineato che per alcuni settori, ad esempio trovare un insegnante di matematica, le difficoltà sono uguali a nord come al sud ma l’obiettivo “deve essere quello di garantire la qualità dell’istruzione uguale in ogni area del paese e la continuità didattica.

Se ci devono essere degli incentivi per fare in modo che questo si realizzi non deve essere legato all’area geografica ma in merito alle esigenze che ci sono”.