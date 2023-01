Meteo del 27 gennaio al Sud e in Campania: nel weekend arriva ancora aria fredda. La circolazione di bassa pressione presente da giorni sul Mediterraneo centro-meridionale sposta il suo centro nei pressi del Mar Ionio e tende ad indebolirsi. Tuttavia, continua a richiamare una massa d’aria piuttosto fredda dall’Europa orientale verso le regioni centro-settentrionali italiane. Sabato la probabilità di precipitazioni sarà alta solo sulla Sicilia e sulla Calabria meridionale – affermano i meteorologi di Meteo Expert -, mentre sul centro-nord del Paese prevarranno condizioni di tempo stabile invernale, con nuvolosità addossata al versante orientale della dorsale appenninica.

Meteo del 27 gennaio al Sud e in Campania: in arrivo aria fredda

Tempo prevalentemente soleggiato nel settore alpino, nel Triveneto, in Liguria, sulla Toscana e in Umbria, in mattinata anche nel Lazio; dal pomeriggio nubi in graduale diradamento anche su Emilia, Lombardia e Piemonte. Cielo nuvoloso o molto nuvoloso nel resto del Paese, con deboli e isolate nevicate fino a bassa quota nelle Marche e sopra 800-1000 m sull’Appennino meridionale.

Temperature massime in leggero aumento in Sicilia, stazionarie o in lieve calo al Sud

Piogge sparse sulla costa marchigiana settentrionale e nel centro-nord della Puglia. Brevi rovesci isolati sulla Sicilia tirrenica, sulla Calabria tirrenica e meridionale, sulla Sardegna meridionale, nel sud della Puglia e sul basso Lazio.Temperature massime in leggero aumento in Sicilia, stazionarie o in lieve calo al Sud.

In generale diminuzione nel resto del Paese. Venti da moderati a forti da nordest sul medio e alto mare Adriatico, su Toscana, Umbria e alto Lazio; moderati o tesi di Tramontana in Liguria, da nord o nordovest sui mari attorno alle Isole e sul Tirreno occidentale; venti per lo più deboli al Sud. Mari: poco mossi sotto costa Ligure, Ionio, basso Adriatico ed il Tirreno a ridosso della Penisola; da mossi a molto mossi i restanti bacini.