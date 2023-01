I Carabinieri della stazione di Sant’Antonio Abate hanno arrestato per rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale Sisto De Angelis, 46enne di Gragnano già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo è stato fermato in via Scafati da un militare libero dal servizio. Il carabiniere, ha notato alcuni passanti urlare mentre chiedevano aiuto ed ha inseguito a bordo del suo scooter quell’uomo che poco prima era fuggito da un supermercato lì vicino con della merce appena rubata.

Il 46enne è stato bloccato con non poche difficoltà dopo una breve colluttazione. La merce è stata restituita al legittimo proprietario. L’arrestato è in attesa di giudizio e per lui 3 giorni di prognosi mentre sono 10 i giorni diagnosticati al carabiniere.