A partire da domani, 28 gennaio, sarà attivo presso il Comune di Sorrento lo “Sportello Anziani”, per affiancamento e facilitazioni nel rinnovo e nell’esenzione del ticket sanitario, nelle prenotazioni di visite specialistiche, nella consegna di materiali sanitari e nella gestione dei principali profili sanitari connessi alle pratiche previdenziali.

Lo “Sportello Anziani” è riservato ai cittadini che abbiano raggiunto i 65 anni di età, ed è aperto ogni sabato dalle ore 11 alle 13, presso l’Ufficio Segreteria del Sindaco, situato al primo piano del Palazzo Municipale, in piazza Sant’Antonino 1. Per raggiungere i locali, è possibile anche utilizzare l’ascensore ubicato al piano terra.

E’ consigliato prenotare al numero 0815335335 nei giorni di martedì e mercoledì, dalle ore 17 alle 19.

“Lo sportello, curato da Antonio Coppola, dirigente Asl e Garante municipale per i diritti della terza età, rappresenta una risposta concreta alle richieste di tanti cittadini – spiega il sindaco, Massimo Coppola – Per questo abbiamo deciso di venire incontro alle esigenze di chi quotidianamente ha difficoltà nel disbrigo di pratiche ed adempimenti sanitari. Un servizio che, siamo certi, potrà essere di grande aiuto per l’utenza”.