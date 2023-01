Non è tutto uguale. E se si vuole, si può decidere di dare a Torre del Greco una classe dirigente nuova. Volti nuovi, facce nuove ma con competenze vere e consolidate.

Con questo spirito PER le Persone e la Comunità annuncia la propria presenza alle prossime elezioni comunali. Guidata dalla professoressa Pina Di Donna, e da un circolo di donne e uomini, giovani e adulti formati al bene comune e motivati all’impegno, la rete politica PER vuole essere la risposta ai torresi che guardano ormai con indifferenza e rassegnazione ai fatti della città. Anche noi eravamo tra i “rassegnati”, ma abbiamo deciso di combattere la rassegnazione con l’impegno diretto, coraggioso e libero.

Già alle Regionali del 2020 PER è stata la sorpresa di Torre del Greco. E per un solo motivo: la credibilità delle persone e delle proposte. Nelle prossime settimane moltiplicheremo la nostra presenza in città per farci conoscere e per invitare alla partecipazione.

Noi ci siamo. Ci siamo con le nostre storie di vita, di persone impegnate da sempre nell’associazionismo cattolico e laico e nel sociale. Siamo ufficialmente in campo, sempre aperti al dialogo con tutti, con i cittadini e le forze politiche che hanno a cuore il presente e il futuro di Torre del Greco.