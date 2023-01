La Procura della Repubblica di Torre Annunziata ha aperto un’inchiesta in merito al deragliamento di un treno della Circumvesuviana avvenuto ieri sera a ridosso della stazione di Pozzano, lungo la linea Napoli-Sorrento. Il magistrato incaricato del fascicolo ha disposto il sequestro del binario sul quale si trovava il convoglio partito da Napoli e diretto a Sorrento fuoriuscito dalla traiettoria attorno alle 21 di ieri.

Così, durante i sopralluoghi effettuati dal personale Eav, sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia che hanno posto sotto sequestro il convoglio e il binario dal quale il treno è fuoriuscito, tecnicamente dove è avvenuto lo “svio”.

L’incidente ricorda in maniera preoccupante quanto accaduto qualche mese fa a Pompei. Anche il quel caso, mentre il convoglio si apprestava ad entrare in stazione, il deragliamento, il salto di binario che aveva fatto temere il peggio per i passeggeri, studenti e pendolari. Fortunatamente anche in quel caso i danni furono minimi e anche in quel caso fu aperta un’inchiesta.

Due incidenti simili in pochi mesi, monta la preoccupazione. Non è escluso che già nelle prossime ore possa essere dato incarico ad un tecnico per l’effettuazione dei necessari rilievi.

Intanto permangono disagi per gli utenti: il treno delle 10 da Sorrento per Napoli è stato soppresso nella tratta da Sorrento a Vico Equense. Resta invece interdetta la circolazione tra le stazioni di Castellammare di Stabia e Vico Equense, dove è stato istituito un servizio bus.

L’Ente autonomo Volturno, holding che gestisce il trasporto pubblico locale in house alla Regione Campania, parla di “errore umano“. Questa la spiegazione per quanto accaduto ieri al treno 1195 della Circumvesuviana partito in orario da Napoli-Porta Nolana alle ore 19.30 e diretto a Sorrento, sviato nell’entrare nella stazione di Pozzano con marcia a vista, alle 20.45 circa. A uscire fuori dai binari, la parte anteriore del primo elemento del convoglio su uno scambio:

“Da una prima ricostruzione dei fatti, emerge (con ragionevole certezza) che lo svio è stato causato da un errore umano da parte dell’equipaggio del convoglio”, si legge in una nota. L’equipaggio, secondo Eav, “non avrebbe rispettato i regolamenti vigenti in materia ferroviaria impegnando in modo improprio uno scambio. Una commissione d’inchiesta accerterà la precisa dinamica dei fatti”.

Allo stato dei fatto, ora, restano solo la paura e i disagi per i passeggeri che si trovavano a bordo del convoglio e per quanti oggi ne hanno dovuto vivere di nuovi. Ieri sera in molti hanno deciso di proseguire fino alla stazione a piedi, anche se Eav aveva disposto che un altro treno li raccogliesse e portasse a destinazione.