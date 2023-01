Controlli a tappeto nei comuni di Gragnano e Castellammare. I carabinieri della locale compagnia hanno presidiato le strade principali, con particolare attenzione ai luoghi di aggregazione.

Durante le operazioni i militari hanno denunciato per ricettazione e riciclaggio un imprenditore di Gragnano. In un parcheggio a lui riconducibile sono state rinvenute e sequestrate 4 auto provento di un furto commesso qualche giorno fa. Montata su una di queste i carabinieri hanno trovato anche una targa abbinata ad un’altra vettura. I mezzi sono stati restituiti ai legittimi proprietari.

A Castellammare, invece, denunciato un uomo del posto sorpreso alla guida della sua auto senza aver mai conseguito la patente.

Denunciate 5 persone per abusivismo edilizio nel comune di Gragnano. Si tratta di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare, vicine al clan Afeltra/Di Martino. Hanno costruito 19 strutture tra appartamenti, garage, stalle e ripostigli. Tutto abusivamente e nel Parco regionale dei Monti Lattari, zona sottoposta a vincoli paesaggistici.

Non solo. Avrebbero realizzato l’ampliamento di 5 abitazioni e realizzato 5 tettoie, 4 baracche in lamiera, 3 piazzali realizzati in cemento, un solaio di copertura.

Arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Filippo Aponte, 22enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

I militari lo hanno fermato in via Napoli. Nelle tasche 25 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e un cellulare. Sequestrati circa 1400 euro in contante ritenuto verosimilmente provento illecito.

Il 22enne è ora agli arresti domiciliari in attesa di giudizio. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.