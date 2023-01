Il Santa Maria la Carità torna alla vittoria tra le mura amiche e allunga a più 16 in campionato, 3-1 il finale al Positano in una gara super combattuta.

Al Comunale di Santa Maria la Carità va in scena la diciannovesima giornata del Campionato di Promozione Girone B, la prima della classe ospita il San Vito Positano. Undici di partenza incerottato quello rossazzurro, mister Durazzo schiera: Inserra, D’Oriano, De Caro, Gargiulo, Apuzzo, Blasio, Marasco, Vollero, Tarallo, De Simone N., Farriciello.

La partita

Il San Vito Positano fa capire sin da subito che la gara non sarà una passeggiata e prende alto il Santa Maria la Carità che non riesce a sciorinare il suo gioco perdendo tempo con troppi tocchi in fase di impostazione. È però la formazione locale a creare i pericoli con il binario De Simone – Tarallo, quest’ultimo al 16’ sbaglia un gol a porta libera da due passi , al 32’ ancora servito da un De Simone sugli scudi di testa la spara alta. Le squadre dopo un minuto di extra time vanno al riposo a reti bianche.

Al 9’ del secondo tempo è la formazione costiera a passare in vantaggio su un’incomprensione difensiva, è gelo al comunale. Mister Durazzo (12’) capisce che è giunto il momento di pescare dalla panchina e sceglie Formisano. Al 22’ st è il capocannoniere Farriciello a ristabilire la parità , sugli sviluppi di calcio d’angolo in mischia batte l’estremo difensore giallorosso. Con l’ingresso di Formisano la formazione rossazzurra aumenta di passo, con l’esterno ex Turris che manda in bambola i diretti avversari; al 40’ su un calcio piazzato di Formisano sale in cattedra De Caro che gonfia la rete, è 2-1, il Comunale alza il tono e all’ultimo minuto di recupero disponibile Formisano mandato in profondità batte l’estremo difensore è 3-1, game over.

Il Santa Maria la Carità, dopo la battuta d’arresto in quel di Cercola, dà un’ulteriore risposta e guarda tutti dall’alto, prossima gara contro il Quartograd.

Il tabellino

19 Giornata Promozione Girone B: Santa Maria La Carità – San Vito Positano 3-1

Santa Maria la Carità: Inserra, D’Oriano, De Caro,Gargiulo, Apuzzo, Blasio, Marasco, Vollero, Tarallo, De Simone N., Farriciello. A Disposizione: De Simone C., Russo, Talia, Formisano, Somma, Iovino, Lombardo, Longobardi. All. Giovanni Durazzo

San Vito Positano: Palumbo, Ruocco, Conforto, Esposito, Paradisone, Pommella, Raia, Martone, Vacca, Giordano, Romano. A Disposizione: Rho, Sorrentino, Gargiulo, Mazzacano, Ferro, Pariota, Fortunato, Aiello, Mandara. All. Fiore Luigi.

Arbitro: Roberta Esposito (Avellino). Assistenti: Salvatore Forgione (Avellino), Lello Petruzziello (Avellino). Marcatori: 54’ Svp, 66’ Farriciello, 85’ De Caro, 95’ Formisano. Sostituzioni: 12’ st Formisano per Marasco, Russo per Tarallo, 43’ st Lombardo per Blasio. Recupero: 1’ pt, 5’ st. Note: sp.