Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Vomero, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti presso un supermercato di via Sergio Abate per una segnalazione di una persona che aveva rubato della merce per poi tentare la fuga.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno accertato che un addetto alla sicurezza dell’esercizio commerciale, poco prima, aveva fermato un uomo che, dopo aver asportato diversi generi alimentari dagli scaffali, aveva oltrepassato le casse senza pagare e lo aveva aggredito per guadagnarsi la fuga.

Gli operatori hanno controllato l’uomo rinvenendo, nel suo zaino, 10 barattoli di cioccolato, una bottiglia di birra e una confezione di wurstel.

Un 37enne ucraino con precedenti di polizia, è stato arrestato per rapina impropria, mentre la merce è stata restituita alla titolare dell’attività commerciale.