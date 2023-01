Se ti piacciono le grigliate e trovi che siano, soprattutto in estate, un’ottima occasione per trascorrere del tempo con familiari e amici questa guida potrebbe essere quello che fa al caso tuo. Abbiamo provato a raccogliere, infatti, consigli utili su come allestire il barbecue in giardino o in veranda e godersi a casa proprio come al ristorante o in braceria delle perfette pietanze alla griglia.

Una guida essenziale a come allestire un barbecue all’esterno

Uno dei primissimi aspetti che dovresti considerare se vuoi allestire il barbecue in giardino, in veranda, in cortile o in qualsiasi altra zona all’aperto della tua casa è quanto spazio hai effettivamente a disposizione. La buona notizia è che si trovano ormai facilmente soluzioni per realizzare mini barbecue anche laddove gli spazi siano molto ridotti: certo, potresti dover rinunciare in questo caso al sogno di un barbecue in muratura o superaccessoriato. Quanto spazio serve per il barbecue, infatti, non è mai solo tanto quanto basta a ospitare la griglia o il sistema barbecue: chi sta ai fuochi deve potersi muovere agilmente e in tutta sicurezza, senza contare che può essere comodo avere vicino un piano di appoggio per le pietanze e i condimenti o che se si opta per un barbecue a gas per esempio nell’ingombro va calcolato anche quello del sistema di alimentazione.

Proprio la tipologia di barbecue è uno degli aspetti da considerare con più attenzione quando si intende allestire un barbecue all’esterno. Se un barbecue a gas potrebbe risultare troppo ingombrante, infatti, un barbecue elettrico richiede di essere posizionato vicino a una presa di corrente e soprattutto se utilizzato con frequenza può non essere la scelta migliore per quanto riguarda i consumi. C’è chi suggerisce, così, trai migliori barbecue per l’esterno quelli a legna. Se ne trovano in commercio di tutte le dimensioni, di diverse fasce di prezzo e più o meno accessoriati e hanno soprattutto consumi limitati: non incidono in bolletta essendo alimentati a legna o a pellet, materie prime che hanno per altro un costo all’unità attualmente inferiore rispetto a gas e luce, e anche la loro impronta carbonica è ridotta. Acquista ora un nuovo barbecue a pellet Traeger insomma per realizzare a casa piatti alla griglia perfetti, sani, amici dell’ambiente e dal sapore inconfondibile: tra le caratteristiche che hanno reso particolarmente popolari i barbecue a legna c’è, infatti, il fatto che siano gli unici capaci di dare alle pietanze il classico retrogusto affumicato.

Quando sarai diventato un “pro” della grigliata potrai acquistare accessori per il barbecue come una ciminiera che renda più immediata l’accensione, la posateria giusta per girare le pietanze e controllarne il grado di cottura, un affumicatore che ti permetta di fare molto di più che semplicemente grigliare carne e pesce. Inizialmente procurati soprattutto una copertura per il barbecue esterno: soprattutto la pioggia può rovinarne le parti metalliche, infatti, e a lungo andare renderlo inutilizzabile. Per la stessa ragione, e più in generale per un maggiore comfort quando stai davanti ai fuochi soprattutto nelle giornate molto calde o con molto vento, sarebbe sempre preferibile allestire un barbecue in una zona riparata e se possibile coperta del giardino o della veranda.