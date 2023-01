La Juve Stabia sbanca il “Rocchi” contro la Viterbese: 1-0 alla fine di un match tirato dove i padroni di casa, ultimi in classifica, sono stati puniti da Silipo nel primo tempo, con gli stabiesi “corsari” che hanno capitalizzato l’unica vera occasione del match.

La Viterbese nel primo tempo ha attaccato di più, ha creato varie chance in attacco, trovando in Barosi un muro invalicabile. Nella ripresa la Juve Stabia ha controllato il match, senza subire particolarmente la squadra di casa, calata alla distanza, tentando qualche ripartenza e sfiorando anche il raddoppio. Le vespe con mister Lucenti in panchina, al posto del dimissionario Colucci, sono state ciniche e concentrate e hanno costretto la Viterbese alla terza sconfitta di fila. I gialloblù hanno dato risposta sul campo dopo una settimana alquanto tribolata dopo la sconfitta di Monopoli e l’addio di mister Colucci. Bravo l’ex collaboratore del tecnico dimissionario, che ha gestito efficacemente la situazione con la squadra che ha fatto quadro di fronte al periodo difficile. Fondamentale il ruolo del match winner Silipo, insieme con le buone prestazioni del portiere Barosi e delle altre due punte D’Agostino e Pandolfi che ha agito come “falso nueve”, creando spazi in attacco.

Con questa vittoria, la prima del 2023 dopo due sconfitte e un pari, la Juve Stabia raggiunge il quarto posto a quota 36 e mercoledì sera alle ore 21:00 giocherà in casa contro il forte Crotone, ora secondo a 56 punti a 8 lunghezze dalla capolista Catanzaro. Secondo rumors, Sandro Pochesci potrebbe essere il nuovo allenatore al posto di Colucci. Si attendono news in merito. Inoltre la società potrebbe anche annunciare qualche rinforzo dalla sessione di calcio mercato che terminerà martedì sera alle ore 20:00.

Le formazioni

La Viterbese di mister Lopez (terzo trainer della stagione per i laziali), all’esordio in panchina tra le mura amiche, si dispone con il 3-5-2 puntando sulla coppia Polidori-Rodio in avanti. Out per infortunio il centrocampista di regia Mungo. Parte dalla panchina l’ex attaccante degli stabiesi, Alessandro Marotta. La Juve Stabia di mister Lucenti, già collaboratore di Colucci e promosso come guida in panchina dopo le sue dimissioni in settimana, si schiera con il 4-3-3: a centrocampo c’è Altobelli come centrale, davanti Pandolfi punta centrale con Silipo e D’Agostino ai lati. Assente Peluso per squalifica e Berardocco per infortunio. Non convocati Bentivegna e Santos in partenza.

La partita

La squadra di casa parte di gran carriera, costringendo la Juve Stabia alla difensiva. Al 7’ Viterbese pericolosa: cross in corsa da sinistra di Devetak e palla in area per la punta Polidori che svirgola di sinistro, mettendo di un niente fuori alla sinistra di Barosi. Un minuto dopo è Pavlev, dopo incursione da destra in area, ad impegnare Barosi severamente, che devia in angolo il tiro. La Viterbese spinge sull’acceleratore, ma è la Juve Stabia a passare in vantaggio con la prima offensiva delle vespe: al 12’ D’Agostino dalla trequarti lancia Silipo con un assist al bacio, l’esterno stoppa elegantemente e sfonda centrale, infilando di precisione in rete sull’uscita del pipelet avversario, con la difesa laziale in bambola, confermandosi come tra le peggiori del girone per reti incassate.

La Viterbese non si scoraggia per lo svantaggio e continua ad attaccare a testa bassa: il portiere Barosi si disimpegna alla grande in due occasioni al 32’ sulle conclusioni di Polidori in area di testa prima e Semenzato dopo su un tiro dalla distanza destinato all’incrocio dei pali. Il portiere devia in corner la palla dopo plastiche parate davvero difficoltose. I gialloblu’ puntano sulle ripartenze e al 34’ è la Juve Stabia con tiro di Ricci ad andare vicino al raddoppio. Al 42’ Polidori con tocco di tacco su assist dalla destra di Pavlev mette la palla a lato. Il primo tempo termina sullo 0-1 dopo una match veloce e vari spunti soprattutto per merito dei padroni di casa.

La ripresa

Ad inizio ripresa forze fresche per la Viterbese con Barillà e Marotta, al posto di Andreis e D’Uffizi. Al 4’ D’Agostino, dopo azione con Pandolfi in contropiede, mette in ambasce la difesa di casa. Al 27’ la Viterbese ci prova dalla distanza con Barillà, Barosi devia in angolo il potente tiro. Nel finale la Viterbese cerca di lanciare il cuore oltre l’ostacolo ma senza costrutto e al 48’ la Juve Stabia fallisce il raddoppio con Mignanelli che si fa ribattere in area dal portiere un tiro a colpo sicuro dopo veloce contropiede su assist di Pandolfi. Il match finisce cosi con il successo corsaro della Juve Stabia con i giocatori stabiesi a festeggiare insieme ai tifosi campani accorsi al “Rocchi”.

Tabellini

VITERBESE (3-5-2): Bisogno 5.5; Pavlev 6 Riggio 5.5 Ricci 5.5; Semenzato 5.5 Megelaitis 5.5 D’Uffizi 5 (1’ st Marotta 5) Andreis 5 (1’ st Barilla’ 6) Devetak 6; Polidori 6 Rodio 5 ( 36’ st Montaperto 5) .All. : Lopez 5.5.

JUVE STABIA (4-3-3): Barosi 7; Maggioni 6 (34’ st Maselli 6) Cinaglia 6.5 Caldore 6 Mignanelli 6; Scaccabarozzi 6 Altobelli 6.5 Ricci 6 (45’ st Gerbo sv); D’Agostino 6.5 (45’ st Zigoni sv) Pandolfi 6.5 Silipo 7 (40’ st Guarracino sv). All.: Lucenti 7.

Arbitro: Giordano di Novara 6. Marcatori: 12’ pt Silipo (JS). Ammoniti: Andreis (V), Altobelli (JS), D’Uffizi (V), Barosi (JS), Pavlev (V). Note: spettatori circa 1200. Angoli 9-2 Recupero: 2’ pt-5’ st. Prima della partita, osservato un minuto di silenzio in memoria dell’ex presidente Federcalcio italiana, Carlo Tavecchio, scomparso in settimana.

Domenico Ferraro