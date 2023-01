I giovani sono centrali nel percorso di Libera, associazioni, nomi e numeri contro le mafie. Lo conferma oggi l’elezione di Pasquale Leone, che in Libera milita da oltre un decennio. Un giovane di Ponticelli, quartiere dell’area est della città, che fa del coinvolgimento delle scuole, della formazione sui temi dell’antimafia il suo principale impegno quotidiano.

“Continueremo sul sulco segnato da Antonio D’Amore nelle periferie urbane e umane, con gli ultimi. Cercheremo linguaggi nuovi per allargare la rete nel contrasto alle mafie. Le camorre, seppur spesso fluide, non sono più organizzate come prima riescono a presidiare i territori”.

A dirlo il neoeletto referente provinciale di Libera Napoli, Pasquale Leone.