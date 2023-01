Partita vera a Nocera Inferiore, che il Napoli Futsal conquista con grinta, lucidità e cuore. Di transizione il primo goal: apre e chiude capitan Perugino. I portieri si esaltano su entrambi i fronti, Pietrangelo regge l’urto gialloblù e Salas spedisce in porta il bis approfittando del 5 vs 4 del Real San Giuseppe. Santos riduce il gap ma non basta: gli azzurri espugnano il PalaCoscioni e conquistano un nuovo successo in un derby più che emozionante.

La partita

Pietrangelo esce su Duarte, fa lo stesso Bellobuono su Arillo e Mancha. L’estremo difensore locale si deve allungare sul destro di Honorio. Pericoloso Borruto, scambio con Fortino e palla alta. Errore di Patias, non ne approfitta da ottima posizione Perugino. Robocop ed Ercolessi sibilano il montante, ma a 18’01 il capitano partenopeo guida la transizione e la conclude sull’assist di Fortino: è 0-1 al riposo.

Il secondo tempo

I due portieri alla ripresa dei giochi si oppongono ad Arillo e Galletto. L’imbucata e la conclusione volante del Cobra, non riesce il tap in da due passi a De Luca. Corner e botta violenta di Patias, Pietrangelo c’è e poi va anche in spaccata su Santos. Cholo Salas non lontano dall’1-1 così come Galletto. A 2’ dal termine Scarpitti sceglie di affidarsi a Cesaroni quinto uomo, la tattica però apparecchia la tavola per il bis di Salas a pali incustoditi. A 18’35” Santos fa 1-2 ma serve a pochissimo. Il team di Marìn conquista tre punti, vola a quota 42 lassù: domenica prossima, ad Aversa con le telecamere di Sky, sfida ai campioni in carica dell’Italservice Pesaro.

Tabellini

REAL SAN GIUSEPPE-NAPOLI FUTSAL 1-2 (0-1 p.t.)

REAL SAN GIUSEPPE: Bellobuono, Dian Luka, Duarte, Patias, Salas, Ercolessi, Galletto, Guerra, Santos, Imparato, Cesaroni, Fusco. All. Scarpitti

NAPOLI FUTSAL: Pietrangelo, F. Perugino, Arillo, Mancha, Fortino, De Luca, Salas, Honorio, Borruto, De Simone, Mateus, De Gennaro. All. Marìn

MARCATORI: 18’01” p.t. F. Perugino (N), 17’53” s.t. Salas (N), 18’35” Santos (RSG). AMMONITI: Bellobuono (RSG), Mancha (N), Patias (RSG), Fortino (N), Salas (N). ESPULSI: al 17’53” del s.t. Bellobuono (RSG) per somma di ammonizioni. ARBITRI: Giovanni Zannola (Ostia Lido), Alex Iannuzzi (Roma 1). CRONO: Fabrizio Andolfo (Ercolano).